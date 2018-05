Va Morena NL por abrogación de la Reforma Educativa

Monterrey

Candidatos, militantes y simpatizantes de Morena Nuevo León concluyeron en que irán por la abrogación de la Reforma Educativa al considerarla una reforma laboral, que no abona en nada en la calidad educativa de los niños y jóvenes y que afecta los derechos laborales de todos los maestros.

Lo anterior se dio en una reunión que sostuvieron los candidatos de Morena al Senado de la República y diputados locales con militantes y simpatizantes, en un centro de eventos, en el municipio de Guadalupe, donde fueron escuchadas todas las peticiones y quejas que surgieron por parte de los docentes adheridos al partido.

En entrevista, Judith Díaz, candidata de fórmula al Senado por Morena, aseguró que el rechazo a la reforma educativa se da porque muchos de los maestros no fueron consultados y solamente se tomó la opinión de los representantes sindicales.

"Tenemos que escuchar todas las propuestas que ellos nos están planteando, yo quisiera insistir en lo que Andrés Manuel ha planteado y que es que esta reforma es una reforma estrictamente en el orden laboral y que no abona tanto para la calidad de los niños.

"Ellos lo están pidiendo, con sobrada razón, (la abrogación de la reforma educativa) porque no fueron tomados en cuenta, es decir, es una reforma en donde no fueron escuchados todos los maestros y escucharon quizá un representante sindical que, no los representa, tan no los representa que los maestros están apoyando a Andrés Manuel", dijo.

Díaz aseguró que algunas de las demandas de los maestros son la designación de plazas laborales, que se les regrese la basificación y sus bonos, mismos que les fueron retirados sin consentimiento alguno.

