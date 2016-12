Llama Morena a manifestarse contra 'gasolinazo'

Saltillo, Coahuila

La dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Miroslava Sánchez, hizo un llamado a la ciudadanía a manifestarse en contra del gasolinazo anunciado para el próximo primero de enero de 2017.

En este sentido informó que los días 1, 2 y 3 de enero se llevarán a cabo manifestaciones en Plaza de Armas de la ciudad de Saltillo, así como en las plazas públicas de todos los municipios del Estado, con tendederos informativos encabezados por esta organización política en donde la ciudadanía pueda unirse a esa manifestación.

"En MORENA creemos necesario el que no debemos dejarnos engañar y que recordemos que las reformas estructurales, aprobadas por el PRI, PAN y PRD, habían dicho que el precio de la gasolina iba a bajar y hemos visto nada es cierto", dijo.

Señaló que este incremento afecta a toda la población y no solamente a los que tienen automóviles, pues derivado de ello, se aumentará el costo de otros productos, lo que consideró un agravio en contra de la población.

"Si la gente no participa y si no le entra a tratar de resolver el problema, no va a pasar nada en este país, somos una nación demás tolerante, toleramos la corrupción, toleramos las redes de complicidades y no solo eso, sino que seguimos votando por los mismos", agregó.

