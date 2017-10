Morena en Senado reprocha ‘viacrucis’ de damnificados por sismos

Ciudad de México

La bancada del PT-Morena en el Senado reprochó que a un mes del sismo del 19 de septiembre, los damnificados sean presa de un verdadero “viacrucis”, pues primero fueron víctimas de la fuerza de la naturaleza y ahora lo son de la burocracia, de los abusivos de siempre y de la rapiña, pues se han depositado los recursos en manos de gobernadores coludidos con las constructoras.

El vicecoordinador Miguel Barbosa señaló que a pesar de la respuesta ciudadana para hacer frente a la tragedia, las autoridades no han puesto en marcha un plan integral de reconstrucción y hoy en día hay municipios no reconocidos como afectados, los familiares de fallecidos enfrentan incertidumbre, no concluyen peritajes y se les niegan apoyos que fueron ofrecidos.

“Un aspecto preocupante no es sólo el comportamiento de la burocracia, sino que la entrega de recursos se ha hecho a los gobernadores y éstos a su vez han designado como responsables de la reconstrucción a empresas que han sido favorecidas durante sus administraciones, como es el caso del Estado de Morelos”, denunció.

Barbosa Huerta demandó que los damnificados por los sismos del mes de septiembre reciban una atención efectiva, solidaria, transparente, blindada en contra de la corrupción, las manipulaciones políticas, los fraudes y la especulación inmobiliaria.

“Los familiares de fallecidos enfrentan una total incertidumbre y desamparo respecto al apoyo que recibirán. Parece una burla, trascendió que la indemnización por cada uno de los infantes fallecidos en el colegio Enrique Rébsamen es de 20 mil pesos. El gobierno de la Ciudad de México declaró que cubriría los gastos funerarios de los fallecidos en el sismo, pero no existe claridad sobre otros posibles apoyos”, indicó.

También son víctimas aquéllos cuyas viviendas resultaron con daños estructurales y que sólo tienen la posibilidad de acceder a créditos que no pueden pagar, como es el caso de los habitantes de las zonas pobres de San Gregorio, Xochimilco; Tláhuac o Iztapalapa, donde ni siquiera se ha regularizado el abasto de agua ni se han concluido los peritajes.

“A eso se reducen los programas que hasta ahora se han anunciado, al otorgamiento de créditos”, subrayó el legislador.

El senador dijo que la entrega de apoyos para el pago de renta está cubierto con “un manto de opacidad y corrupción”, y que el abanico de víctimas por los sismos es amplio, pues no solo se trata de las personas fallecidas y lesionadas, sino que también están los familiares de fallecidos y lesionados; los propietarios y habitantes de inmuebles, comercios y establecimientos que hayan sido afectados con derrumbe total, parcial, hundimiento, inclinación, daños estructurales, no estructurales, en instalaciones, grietas o deslizamientos

“El gobierno federal y los gobiernos estatales quedaron rebasados por la tragedia. La magnitud de los daños es mucho más de lo que han reportado hasta el momento las cifras oficiales, esto sin contar el drama humano que representa la pérdida de un familiar, de un hogar o de una fuente de trabajo”, insistió.





OVM