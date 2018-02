Morena tiene a priistas que ni el tricolor quiere

Puebla

La precandidata al gobierno del estado, Martha Erika Alonso, llamó a la militancia de la coalición “Puebla al Frente” a no dar un paso atrás, y no dejar que “los malos gobiernos del PRI regresen al estado”. Asimismo, exhortó a no ceder ante Morena, partido al que denominó como “PRI-MOR”, pues señaló que recibió a militantes priistas que “ni el tricolor quiere”.

En su gira por el municipio de Zacatlán, donde fue cobijada por la militancia de Movimiento Ciudadano (MC), Alonso Hidalgo señaló que se encuentra muy por arriba en las encuestas de sus adversarios, por lo que éstos solo se han dedicado a descalificarla y discriminarla por ser “mujer”. En ese sentido, los invitó a conducirse en una campaña de propuestas: “Señores, propuestas”.

No obstante, la precandidata reconoció que sus contrincantes no conocen las necesidades de cada región del estado, por lo que consideró como “ilógico” que Enrique Doger y Luis Barbosa “pretendan gobernar un estado que ni han recorrido una sola vez”.

Acompañada del alcalde, Marcos Flores, quien explicó que pidió un día de asueto sin goce de sueldo, Alonso enlistó algunas de las obras que ejecutó el ex mandatario, Rafael Moreno Valle, entre los que destacan los Centros de Salud y los Centros Integrales, por mencionar algunos.

La panista dijo sentirse “orgullosa” de ser la esposa del ex gobernador, Rafael Moreno Valle, sin embargo, pidió respeto a sus contrincantes: “Primero, el respeto a la persona, porque mi nombre es Martha Erika y mi apellido es Alonso”.

