Morena pedirá disolución del PRI ante el INE

El bloque PT-Morena anunció que pedirá al INE abrir una investigación para determinar la posible disolución del registro del PRI como partido, de comprobarse que recibió recursos de los ex gobernadores César y Javier Duarte, investigados por desvío de recursos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En conferencia, el senador Miguel Barbosa cuestionó al dirigente del PRI, Enrique Ochoa, por hablar ahora de honestidad cuando ex gobernadores de su partido son investigados por desviar recursos al PRI, lo que constituye un delito.

Acompañado de los senadores Zoé Robledo, Luis Humberto Fernández y Benjamín Robles, Barbosa subrayó que la acción penal que la Fepade ejerció contra el ex gobernador de Chihuahua y miembros de su gabinete, sobre el desvío de aproximadamente 10 mil millones de pesos al PRI durante seis años, no solamente a través de descuentos, sino de entregas materiales de dinero para actividades propias del partido, obliga a que el INE investigue y resuelva con una sanción "de ese calado".

"Lo que exigimos es el fincamiento de responsabilidades penales no sólo en contra del ex gobernador y gente de su gabinete, sino de dirigentes partidarios del PRI de Chihuahua y a nivel nacional, sin duda que sí", indicó al abundar que también se tiene que investigar a otros ex mandatarios priistas.

"Retamos a Enrique Ochoa a que siga hablando de honradez y en contra de otros partidos, que salga y dé la cara y hable y explique y que, en todo caso, se determine también la responsabilidad de Enrique Ochoa en estos actos por el tiempo que ha sido el dirigente nacional", desafió Barbosa.

Agregó que los senadores de esta bloque presentarán hoy mismo una propuesta en la Comisión Permanente para que el INE discuta la disolución del PRI, pues "aunque parezca descabellada hay otros lugares en el mundo donde este tipo de peticiones sí proceden", apuntó.

Señaló que hay causales en la legislación electoral que sancionan con la eliminación del registro a aquellos partidos políticos que reciben recursos oficiales fuera de la ley.

"¿Cuántos miles de millones van a aparecer desviados en Veracruz, cuántos en Quintana Roo?, porque la tradición del PRI de gastar recursos públicos forma parte de su ADN, desde su origen, así se mueve el PRI como partido político y sale Enrique Ochoa hablando de honradez. De verdad, ¡qué nivel cinismo tan alto!", acusó.













