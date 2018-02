Presenta coalición Morena-PES candidatos al Senado

Monterrey

La coalición Juntos Haremos Historia presentó su fórmula para el Senado, en Nuevo León, conformada por Judith Díaz Delgado y Álvaro Suárez Garza.

En rueda de prensa, organizada en un hotel del municipio de San Pedro, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Yeidckol Polevnsky, así como el dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Juan Manuel Alvarado, anunciaron la decisión.

Polevnsky aseguró que esta fórmula fue producto de todo el trabajo de la coalición, en el que realizaron encuestas y estudios para poder elegirlos.

Por el PES, la elegida fue la ex panista y ex senadora, Blanca Judith Díaz Delgado, mientras que por Morena, el candidato será Álvaro Suárez.

"Me he caracterizado por trabajar fuerte en el tema de la participación política de las mujeres, en impulsarlo, y esta no será la excepción", dijo Díaz Delgado, quien recordó que formó parte del senado con Polevnsky.