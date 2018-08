Morena interpone recursos contra el TEEM

Claudia Hidalgo

Los 10 diputados de representación proporcional de Morena, quienes fueron depuestos por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), empezaron a interponer igual número de recursos para defender sus derechos políticos.

La primera en llegar al TEEM fue María Elizabeth Millán, quien tenía la posición número ocho y había recibido la constancia que la acreditaba como diputada electa.

"No podemos seguir permitiendo que se violenten esos derechos que la ciudadanía había ganado con tanto esfuerzo. Me habían dado una constancia, ahora me la quitan, es una burla a la ciudadanía" indicó.

Fue acompañada por diputados electos de mayoría de la siguiente Legislatura y señalaron que por la tarde llegarán los dirigentes y representantes para interponer más recursos y que sea el Tribunal

Posteriormente el representante del partido ante el IEEM, Ricardo Moreno, interpuso 11 recursos en contra del retiro de los 10 espacios de representación proporcional que ordenó el Tribunal Electoral local.





Lo acompañaron diputados electos y decenas de simpatizantes que exigieron justicia y les regresen las curules que ganaron en las urnas.

Ricardo Moreno indicó que no les queda nada "más que esperar hasta el 4 de septiembre que vence el plazo para que el TEPJF resuelva".



