Morelos impulsará ante SCT modificaciones a Paso Express

David Monroy

Fidel Giménez-Valdés, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Morelos, anunció que la administración de Cuauhtémoc Blanco impulsará ante el gobierno federal diversos arreglos y ajustes al Paso Express de Cuernavaca, donde en 2017 dos hombres murieron tras caer su auto a un socavón.

“La voluntad del gobernador Cuauhtémoc Blanco es hacer las acciones necesarias para dejar un tramo operativo y seguro, en beneficio de los habitantes de Morelos y de los visitantes que cada fin de semana pasan por aquí”, señaló.

El funcionario estatal y personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recorrieron este martes el tramo carretero para enumerar las modificaciones que requiere.



En entrevista, el funcionario destacó que es evidente que los diez carriles de la vía son menos anchos de lo que la seguridad reclama, existen carriles confinados que no tienen razón de ser en la mayoría de la vía, no existe agotamiento, salidas urbanas y que la existencia de otras irregularidades mantiene un nivel de riesgo alto, al grado de que este año la Cruz Roja del estado recomendó no utilizarlo.

En entrevista, el funcionario informó que el próximo 19 de octubre será entregado un pre-proyecto a la SCT en el que se incluirán todas las modificaciones que se requieren para lograr la seguridad y funcionalidad de la vía.

Además, el proyecto incluirá la petición de reducir un carril a cada sentido, “lo cual permitirá la ampliación del resto a la medida que marcan los lineamientos, que es de 3.5 metros, aumentando así la seguridad de los automovilistas”, destacó.

“Para agilizar el tránsito vehícular el pre-proyecto contempla la creación de un acceso de entrada y salida a la altura del kilómetro 92+000; podrán ingresar los vehículos que vengan de Cuernavaca o Jiutepec y que se dirijan hacia el norte o el sur”, detalló.

En el kilómetro 88+850 -dirección norte a sur- se proyecta crear una nueva salida para que quienes deseen incorporarse a la ciudad de Cuernavaca puedan hacerlo, y a la altura de la colonia Palmira, se buscará a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) para analizar y resolver el tema de drenaje de las escuelas.

Giménez-Valdés apuntó que estas adecuaciones están planeadas para estar listas antes de que se cumplan los primeros 100 días de Cuauhtémoc Blanco al frente del gobierno de Morelos.



nerc





​