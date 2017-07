Ministerial fue sorprendido, detalla procurador

Monterrey

El agente ministerial atacado en el estacionamiento de un centro comercial fue sorprendido por tres sujetos al momento de abordar su vehículo, afirmó el procurador Bernardo González Garza.

TE RECOMENDAMOS: Atacan a balazos ministerial en San Pedro

En rueda de prensa en Palacio de Gobierno para abordar un tema ajeno al caso, el funcionario estatal afirmó que la investigación del ataque al agente Federico Chávez Chávez estaba en proceso.

“Servicios Periciales ha estado trabajando desde que sucedió este evento y ya hay algunos avances que nos pueda llevar a la identificación, donde parece que hubo tres personas que participaron en este hecho delictivo, y en el caso vamos a ir por los delincuentes como ya lo hicimos en el caso de la niña Leslie que perdió la vida, donde la Procuraduría ejecutó dos órdenes de aprehensión.

“La persona estaba en el banco e iba saliendo, pero fue sorprendido cuando iba subiendo a la unidad, fue sorprendido cuando iba de regreso al subir al vehículo por los tres sujetos antes de que pudiera arrancar el motor, es cuando le disparan a nuestro compañero”, indicó.

Chávez Chávez labora para la Unidad de Despliegue Estratégico vinculado a la investigación especializada en robo de vehículos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

“Él no participó en los cateos que realizamos en la mañana, él no tiene ninguna relación y no estaba haciendo ninguna investigación en ese momento.

“Vamos a esperar a que esté en condiciones de darnos más información y que salga de su intervención y nos pueda dar avances que nos pueda llevar al dibujo de los rostros de estas personas y poder lograr su identificación”, dijo el procurador.

González Garza indicó que el agente ministerial estaba siendo intervenido quirúrgicamente, por lo que esperaban tener mayor información para que identificara a las tres personas que lo atacaron.

“Hace unos momentos todavía estaba siendo intervenido en el hospital, de momento el pulmón, una parte donde había ingresado un fragmento del proyectil.

“Vamos a estar muy al pendiente de la salud del compañero Chávez para ver cuál es la evolución y el doctor nos va dando la información”, comentó.