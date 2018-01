Militancia de Madero le hacía daño al PAN, afirma Mauro

Monterrey

Luego de que Adalberto Madero anunciara su renuncia al PAN acusando falta de democracia al interior del partido, el dirigente estatal, Mauro Guerra, dijo que con su salida se cierra un ciclo que la hacía daño al PAN y recordó el proceso de expulsión que sufrió en el pasado.

TE RECOMENDAMOS: Renuncia Adalberto Madero al PAN

Minutos después de que el aspirante a la alcaldía de Monterrey presentara su renuncia en el Comité Ejecutivo Estatal del PAN, Mauro Guerra dijo que la militancia de Madero afectaba al partido porque la ciudadanía recordaba el desempeño que tuvo como funcionario.

"Yo sí creo que hoy se cierra un ciclo que al PAN le hacía daño, que al PAN le afectaba porque la ciudadanía tiene muy claro cuál fue el desempeño de este funcionario", comentó.

Además, recordó que Adalberto Madero había sufrido un proceso de expulsión del PAN, luego de su administración en la alcaldía de Monterrey en el periodo 2006-2009, mismo que se revirtió tras la lucha jurídica que realizó Madero.

"El partido inició un proceso de expulsión que el propio Comité Directivo Estatal, la Comisión de Orden Municipal y Nacional, definieron que se debía de expulsar del partido y fue él quien a través de juicios insistió en querer regresar al partido, en querer ser miembro", comentó.

El dirigente estatal dijo que tras el anuncio de las convocatorias, los registros estaban abiertos para militantes y ciudadanos, por lo que Adalberto Madero simplemente no quiso participar en el proceso interno.

"Sabemos que ha estado buscando, participando para tener una candidatura o abanderar una candidatura, que hasta el día de este sábado, que se cerró el registro, no se había registrado, no quiso participar en el proceso, aún y que había lineamientos claros, convocatorias claras", comentó.

Ante las acusaciones de Madero de ser un "asistente" del senador Raúl Gracia, Mauro Guerra dijo que él fue elegido en una elección interna democrática y que ahora solamente trabaja para presentar los mejores candidatos para la ciudadanía.

"No hay alguien que me haya puesto, quien me puso son los militantes y es a quienes yo estoy respondiendo, pero además mi compromiso es darle a los ciudadanos los mejores candidatos y candidatas para cada uno de los cargos", comentó.

Por último, aseguró que la salida de militantes que se ha presentado en el PAN no afecta, pues indica que sólo los militantes que quieren sumar al partido son los que se quedan, y criticó que algunos "en menos de 24 horas" ya se encuentran con otro partido político.