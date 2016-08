Peña se reunirá mañana con Trump

El presidente Enrique Peña Nieto se reunirá en privado con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en la Ciudad de México, luego de que la semana pasada el gobierno federal envió cartas a los dos candidatos a la Casa Blanca en la que les manifiesta su disposición a un diálogo sobre las relaciones México-Estados Unidos.

De acuerdo con Presidencia de la República, el encuentro se realizará este miércoles en privado, pero no dio más detalles. La candidata demócrata, Hillary Clinton, aún no acusa de recibo.



En su cuenta de Twitter, Trump indicó: "He aceptado la invitación del Presidente Enrique Peña Nieto, de México, tengo mucha expectación de encontrarme con él mañana".

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow.