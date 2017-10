INE aumenta rebase de tope de campaña de Riquelme

El Instituto Nacional Electoral aprobó aumentar el rebase de topes de gasto de campaña del actual gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, hasta 10.5 por ciento, derivado del procedimiento oficioso que se inició para dar certeza a todo el proceso de fiscalización.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá en unas horas más las impugnaciones a la fiscalización, en las que se prevé que el monto de rebase de tope se reduzca hasta en 3.8 por ciento, lo que diluye la causal de nulidad de la elección.

En sesión pública, el Consejo General concluyó con el procedimiento oficioso que se inició desde el pasado 17 de julio relativo a identificar el gasto no reportado que realizaron los partidos el día de la jornada comicial por concepto de los representantes de casilla.

Y es que el INE detectó un gasto no reportado por 501 mil pesos en favor de Riquelme Solís, lo que implica que el rebase acumulado se actualice a una cifra de 2 millones 23 mil pesos, lo que significa un gasto por encima del tope de 10.5 por ciento.

Mientras que para el candidato del PAN, Guillermo Anaya se acreditó un gasto no reportado por 801 mil pesos, que sumado al monto de rebase determinado el 17 de julio, alcanza un rebase actualizado de un millón 680 mil pesos, lo que implica un porcentaje de rebase del 8.7% sobre el límite permitido.

Al presentar el proyecto, por el que se sancionará a los partidos políticos con 30.77 millones de pesos, el Consejero Ciro Murayama recordó que este proceso resulta complementario a la fiscalización de las campañas hace más de dos meses.

"El procedimiento no se hizo a favor o en contra de ninguno de ellos, fue una tarea para asegurar la certeza, para no precipitar conclusiones, para no vulnerar derechos y tampoco para exonerar conductas sin suficiente investigación", agregó.













