Proyecta Riquelme 4 mil empleos para Parras en 2 años

Parras de la Fuente, Coahuila

Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato a la gubernatura por la coalición "Coahuila Seguro", presentó su propuesta en el Pueblo Mágico de Parras de La Fuente.

Dos personas entre integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Nueva Alianza, lo recibieron en la zona sur de esta ciudad.



Fernando Orozco, representante de la comunidad, le solicitó que no permita que la inseguridad regrese. Además la generación de empleo, sobre todo para mujeres que se ven en la necesidad de trasladarse hasta 14 horas, para llegar a sus empleos que están en otras ciudades como Ramos Arizpe.

La falta de seguridad social y servicios medios, es otro de los factores que requiere esta ciudad.



Lo acompañaron Lily Gutiérrez Burciaga, candidata a diputada del Distrito 12, el coordinador de Campaña, José María Frausto Siller, entre otros.





Señalaron la carencia de agua potable, donde Fernando reconoció que Miguel Riquelme desarrolló un buen esquema en la ciudad de Torreón.



En términos de Infraestrucuta, solicitó la creación de un corredor Económico hacia Viesca, una vez que la carretera fue concluida.



En cultura dijo que no existe un museo en esta ciudad pese a que Parras de la Fuente, fue cuna de la Revolución.



Ante estas propuestas, Miguel Riquelme reconoció que existen muchos pueblos mágicos pero Parras es pionero.



"Hoy me comprometo primero en lo más valioso en la seguridad que las familias merecen, no me voy a rajar", manifestó.



Expuso la necesidad de que la población tenga confianza de los cuerpos de seguridad y prometió duplicar las patrullas.



Sobre los 170 mil empleos que considera su proyecto, aseguró que cuatro mil serán paga esta ciudad.



"Para generar empleo necesitamos tener los servicios de salud y ampliar la cobertura educativa, nuestros jóvenes merecen una universidad aquí".



Aseguró que Parras de la Fuente no puede quedar en una isla, por lo que señalo será ampliada la carretera a Derramadero, además hacia el Ejido 28 de Agosto.



Impulsar el turismo es otra de las metas que el candidato anunció, además de iniciar proyectos en apoyo al campo.

Mientras que en deporte, prometió la creación de un Centro deportivo semejante a La Jabonera.







dcr