Riquelme asegura tener los tamaños para ir a debates

Francisco I. Madero, Coahuila

Para Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato a la gubernatura por la coalición "Coahuila Seguro", no existe temor sobre acudir a las debates que las universidades como la Ibero Torreón han convocado.

Está seguro de que el resto de los aspirantes, específicamente Guillermo Anaya del Partido Acción Nacional (PAN), se arrepentirán.



"No le saco a ningún debate y voy a los dos y probablemente les caiga de último momento".





Tras concluir la presentación de sus propuestas en el municipio de Francisco I. Madero, el político dijo tener los "tamaños..." para acudir a debatir.



Señaló que Guillermo Anaya tiene por los menos dos décadas sin hacer gobierno y que incluso cuando lo hizo fue a modo de Peter Pan en la ciudad de Nunca Jamás.



Aseguró que su primer debate será el 19 de abril y el segundo en Torreón en el mes de mayo.



Reconoció que hay invitación sobre ocho encuentros ante lo que contestó: "yo sí te tengo agenda, tengo en qué ocuparme, ellos van al beisbol van a pasearse con cinco o seis gentes que tienen en sus comités, el PRI y sus aliados tienen la agenda llena".



"Probablemente le caiga al de la Ibero, que no cante victoria, a quien quieren ver los alumnos de la Ibero es a Miguel Riquelme, donde yo no me presente no hay debate", señaló.



Reconoció que en la Ibero al ser invitado como candidato a la alcaldía algunos años contra Chuy de León los contrincantes se arrepintieron.



"No creo que no estén pensando que no sé debatir o que no tengo argumento, o que no tengo los tamaños para enfrentarme a ellos, lo que no tengo es tiempo, voy a estar con los alumnos", manifestó.







dcr