Candidato del PRI a la alcaldía se reúne con el CLIP

Torreón, Coahuila

El candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, Miguel Mery Ayup, se reunió con el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP).

Los empresarios le externaron el interés de continuar participando en las reuniones de seguridad dominicales, además de que los constructores que así lo deseen, edifiquen fraccionamientos cerrados, además de la creación de un fideicomiso para vigilar la aplicación del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

"En un esquema de participación, se busca el progreso y la productividad de Torreón. Estuve platicando con los empresarios, sobre mi propuesta de que todas las compras municipales se realicen a comerciantes, constructores y empresarios de la ciudad de Torreón y de la Comarca Lagunera para que el presupuesto detone riqueza y productividad. Además, se habló de la simplificación admistrativa relacionada a los trámites que tienen que ver con licencias de funcionamiento o construcción", afirma.

Le solicitaron los empresarios que tienen que ver con la construcción, que no se considere el posicionamiento del Implan encaminado a que la tendencia urbanistica ya no es el fraccionamiento cerrado y opina en torno al tema que no está en contra, sin embargo, en torno al tema se tiene que decidir en conjunto con la ciudadanía.









dcr