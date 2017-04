Miguel Mery solicita al IEC realizar debate

Torreón, Coahuila

Miguel Mery candidato a la alcaldía por la coalición "Vamos Torreón", presentó la solicitud ante el Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila, que se convoque a un debate.

Sugiere que los temas sean seguridad, empleo, servicios públicos y mecanismos anticorrupción y propuso como fecha el próximo 25 de abril.

"No se trata de debatir abruptamente sino con las ideas decirles los ejes que mueven, qué pensamos de los servicios públicos, cuáles son los esquemas anticorrupción, seguridad y empleo que para mi son los cuatro puntos básicos".



Los debates los organiza el Instituto Nacional Electoral y señala que deberán realizarse por lo menos dos.

"A través de este documento, solicito que conforme a las leyes electorales de Coahuila en los artículos relacionados al reglamento de debates, el INE a través del Comité Municipal Electoral convoque a un debate a los candidatos a la alcaldía de Torreón, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de emitir un juicio, una vez que escuche las propuestas.

El día que señalo para el debate en la solicitud es el 25 de abril en el sitio que determine la autoridad electoral. No tengo una universidad en específico, que ellos la indiquen o el lugar que consideren".

Por que espera la respuesta de la autoridad para poder tener un debate de altura y propuestas.

"Hasta el momento a los candidatos a la alcaldía de Torreón no nos habían convocado a ningún debate, por ello es que lo solicito y en caso de que no fuera en esa fecha no tendría inconveniente que se pusiera otra siempre y cuando se tenga el tiempo necesario para ajustar agendas y prepararlo", señala.

Señaló que tiene una propuesta muy clara para los ciudadanos del municipio de Torreón, la pueden ver en Merypresidente.com.





dcr