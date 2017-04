Duarte no estaría detenido, si yo no hubiera ganado: Yunes

Ciudad de México

El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, reivindicó su participación en la detención del ex gobernador, Javier Duarte. “Si yo no hubiera ganado el gobierno, Duarte no estaría detenido”, aseguró.

Además de mencionar que el gobierno estatal jugó un papel en su eventual arresto, Yunes Linares aclaró que el origen de la detención radica en la denuncia penal contra Duarte que él mismo presentó el 3 de abril de 2016.

“La aprehensión deriva de una serie de hechos cuando yo presento una denuncia penal contra Javier Duarte y la acompaño de elementos que la sustentan y que vinculan a un número importante de personas de tres círculos: el familiar, el de servidores públicos y el de empresarios o pseudo empresarios”, explicó.

A partir de ello, dice el gobernador de Veracruz, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigó a algunos de los involucrados “y encuentra una operación que se hizo en Campeche con la compra de un terreno que después se sobrevendió a ‘precios enormes’ para comprar el rancho de Las Mesas, en Valle de Bravo”, agregó.

Más tarde, la Procuraduría General de la República decidió atraer la denuncia, interpuesta ante la Fiscalía General de Veracruz.

“Yo no reivindico ser al autor de la detención de Duarte, pero su detención tiene que ver con todas las denuncias que he presentado históricamente”. En particular, Yunes destacó la denuncia de abril de 2016, “la más sustentada y la que me llevó casi dos años integrar”.

También reconoció que “fue un muy buen proceso para detener a esta persona (Javier Duarte), hubo una actividad eficiente de la Procuraduría General de la República y de los órganos de seguridad del Estado”.

“Son muchas” las carpetas de investigación

Aunado a lo anterior, precisó que el caso no debe detenerse en la detención de Javier Duarte, sino extenderse “a todo el entorno que participó en el saqueo de Veracruz”.

Al respecto, Yunes señaló que desde el mes de diciembre de 2016 la Fiscalía General de Veracruz ha profundizado en la investigación de servidores públicos de esa administración.

“Hoy están en la cárcel el ex secretario de Finanzas, el de Seguridad Pública y el de Infraestructura y Obras, y está sujetos a proceso con prisión preventiva el gobernador interino que sustituyó a Duarte y le prestó el helicóptero, Flavino Ríos; está sujeto a proceso el ex secretario del Trabajo, también el ex director del Seguro Popular; con orden de aprehensión, otro ex secretario de Finanzas”, detalló Yunes Linares y agregó que aunque no puede precisar el número de carpetas de investigación abiertas contra ex funcionarios, sí puede aseguran que “son muchas”.

“Fue un esquema de corrupción piramidal”, dijo Yunes del caso, “cuando vieron los secretarios que el gobernador robaba, robaron muchos secretarios, subsecretarios y de ahí para abajo”. Agregó que “le ayudaron a robar” presidentes municipales, diputados locales.

Acerca de la responsabilidad de la esposa de Duarte, Karime Macías, el gobernador de Veracruz retomó lo dicho por el subprocurador General de la República: “Hoy no está vinculada, pero remarcó: hasta el día de hoy”, lo que de acuerdo con él “deja abierta la posibilidad” de que lo esté en el futuro.

A pregunta expresa de Carlos Puig de Milenio Televisión sobre la difusión del diario de Karime Macías, Yunes rechazó que eso fuera “exhibirla en lo personal”. “Ella participaba activamente en la vida gubernamental de Veracruz. En todos los eventos, en reuniones de gabinete, en reuniones con diputados, en reuniones de estrategia, ella estaba sentada siempre al lado de Duarte. No era sólo su esposa, sino parte de un grupo que gobernaba Veracruz”, explicó.

Sobre el paradero de Moisés Mansur, empresario acusado de ser el operador financiero de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes dijo “hasta donde sé, está en Vancouver”, al tiempo que indicó que el personaje es una pieza clave de la serie de ilícitos cometidos en el estado. En ese sentido, agregó que espera que el gobierno pueda extraditarlo pronto a México.

De acuerdo con Yunes Linares, el 27 de agosto de 2016 habló con él en la ciudad de Toronto, Canadá, “y en esa reunión logré la devolución de 420 millones de pesos y que devolviera la tercera parte del rancho Las Mesas”. No obstante, aclaró, el regreso del dinero no supone un trato que lo exima de la justicia. “Todavía podría ser perseguido”, apuntó.

En ocasiones anteriores, Miguel Ángel Yunes ha acusado a Morena de haber recibido 2.5 millones de pesos mensuales de parte del gobierno de Duarte en Veracruz en lo que Yunes caracterizó como una estrategia para que el PAN y el PRD no ganaran las elecciones de 2016.

AMLO y Duarte como ‘chivo expiatorio’

A pregunta de Carlos Puig sobre el tema, Yunes respondió: “si esperas un documento donde López Obrador firme, no lo hay. Tú lo conoces perfectamente bien, manda a terceras personas”. Sin embargo, según él, hay suficientes elementos que pueden vincularse.

El actual gobernador señaló también el “repentino” nombramiento de la cuñada de López Obrador, “esposa de su hermano”, como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, “de donde salieron miles de millones de pesos y extrañamente la nombran en el mes de febrero sin que viniera al caso”.

En el mismo sentido, recordó que el candidato del PRI al gobierno del estado aseguró que Cuitláhuac García, diputado de Morena, visitaba la casa de gobierno, de donde salía “con las maletas cargadas o que el carro iba más cargado”.

Para terminar, Yunes destacó que López Obrador es “el único mexicano que a unas horas de la captura de Duarte, sale a decir que es un chivo expiatorio”.

















