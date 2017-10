Osorio entrega recursos en Oaxaca para hacer totopos

Oaxaca

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que no se ha superado la emergencia derivada del sismo del 7 de septiembre y por ello, aunque ya se entreguen recursos para reconstruir casas, se mantendrán los comedores y los albergues hasta que sus pobladores tengan su hogar.

En Santa María Xadani, Oaxaca, el secretario anunció la entrega de recursos para casi 2 mil 500 hornos, con un valor superior a los 18 mil pesos para elaborar totopos que permitirán a las familias de ocho municipios de la región reactivar su economía.

Las secretarías de Marina y de la Defensa Electoral apoyarán con el reparto y cuidado de dichos recursos, que además nadie puede utilizar con fines electorales o políticos.

“Pero no hemos salido de la emergencia. ¿Si queda claro, verdad? Todavía tenemos que seguir al cuidado de nuestras familias, de ustedes mismos”, dijo en una plaza de Xadani, al entregar 906 certificados para comprar los hornos y también les recomendó no destinar los recursos entregados por las autoridades en otros fines que no sean construir su casa y adquirir esos nuevos hornos. “Les va a quedar mejor que el que tenían, van a ser nuevos los hornos, hechos y diseñados por ustedes”, agregó.

Osorio Chong dijo que Xadani es uno de los municipios que primero reciben recursos para la reconstrucción porque ahí va más avanzado el retiro de escombros y que esas tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) serán “el cambio completo en la vida de los que sufrieron efectos por el temblor”.









