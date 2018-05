Empresarios deben tener garantías para no perder confianza: Mancera

Guadalajara

Los empresarios de México necesitan garantías por parte del gobierno, pues son un motor de la economía del país, afirmó Miguel Ángel Mancera, coordinador nacional del proyecto de Gobierno de Coalición de 'Por México al Frente', respecto a la pelea que existe entre Andrés Manuel López Obrador y la Inversión Privada.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia señaló que un grupo de empresarios se reunieron con Ricardo Anaya con el objetivo de crear una alianza, para así lograr la victoria del panista. Este lunes también fue publicado un desplegado al que se unieron 400 cámaras empresariales del país y en el que respondieron al aspirante de Morena.

Respecto al tema, Miguel Ángel Mancera opinó durante su visita a la ciudad de Guadalajara, en donde destacó que los empresarios representan una fuerza innegable en la economía nacional.

"Me parece que el empresariado en México debe de tener un mínimo de garantías porque lo peor que le podría pasar a nuestro país, es que el empresariado perdiera confianza y el compromiso de inversión en territorio nacional", expresó.

El también candidato a senador reiteró que debe hablarse con el sector empresarial y hacerles saber de las garantías que tienen en el país. "Hoy más que nunca, necesitamos del empresariado mexicano" ante la amenaza de que no haya acuerdos respecto al Tratado de Libre Comercio.

En el tema aprovechó para hacer referencia a que el Gobierno de Coalición se proyecta que "se puedan limar las asperezas" y "encontrar los consensos" para encontrar los modos de ir todos por el país. Reconoció que los empresarios son lo que están defendiendo al TLC.

Miguel Ángel Mancera habló sobre el rumor de que Morena estaba dispuesto a sacrificar a Napoleón Gómez Urrutia en su candidatura por el Senado y criticado por sus antecedentes a cambio de que también se negara la candidatura del ex jefe de Gobierno. Esto a partir de una queja interpuesta por el PRI.

"Yo no tengo evidencia de ello, eso es un rumor, quiero pensar que no es así, quiero entender que no es así. De cualquier manera, desde mi punto de vista tenemos un tribunal e integrantes de ese tribunal que pues yo estoy seguro que no accederán a presiones", agregó el político.

Miguel Ángel Mancera se reunió en Guadalajara con los Comités Estatales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para dar a conocer el proyecto del gobierno de coalición a nivel nacional.

Por la noche se reunió con integrantes de la Iglesia Luz del Mundo con el objetivo de mostrar los principios del gobierno de coalición.

GPE