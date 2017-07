Por indeciso, Mancera no será candidato: Barbosa

Ciudad de México

Miguel Ángel Mancera no será candidato presidencial, ni de una mayoría ni independiente, porque ha navegado en la indefinición y en la indecisión, previó el ex perredista Miguel Barbosa, al señalar que el jefe de Gobierno mantiene esa postura porque no quiere la transformación pues “eso le permite seguir del lado de los privilegios”.

TE RECOMENDAMOS: Perfilan a Mancera como candidato del frente amplio

En entrevista, Barbosa se refirió a la propuesta que hizo Mancera en Acapulco, donde respaldó el Frente Amplio Democrático, con una mayoría integradora y criticó que el jefe de gobierno no haya sido explícito en qué abarca esa mayoría.

“Mancera tiene una confusión sobre cuál es la ruta en la que tiene que caminar hacia el 2018. Yo lo veo en su asiento de jefe de Gobierno hasta el día que concluya su periodo, no lo veo de candidato a nada, porque él ha caminado con esa indefinición y cada vez elabora ideas e ideas que nadie entiende”, estimó Barbos Huerta.

Al abundar que si Mancera se siente independiente, tendría primero que alejarse de todos los partidos, pero es ya sería imposible porque su condición de político no se lo permite y más bien ya es parte del PRD.

Hizo notar que cuando el jefe de Gobierno habla de una gran alianza con partidos, y de una mayoría integradora, que por cierto no define, es para plantear que las cosas queden como están y sin cambios porque él forma parte de ese estatus de comodidad.

“Una mayoría integradora de estar todos a gusto para que las cosas siguen igual, ese es el concepto de un político opositor que aspira el poder, porque al poder se aspira para transformar al propio poder, transformar la vida pública, transformarla saneando la vida pública y yo no veo en esa propuesta ninguna intención ni de competir por parte de Mancera, menos de ser parte de una transformación política”.

De acuerdo al senador del bloque PT-Morena, Mancera no va a aspirar a la transformación, porque quiere estar de lado de los privilegios.



VJCM