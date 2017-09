Gobierno de Mancera fue ausente y con estancamientos: Batres

Ciudad de México

"No decidimos juntos, fue un gobierno ausente", aseguró Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México, quien expresó que a unos días de que Miguel Ángel Mancera rinda su Quinto Informe, a su administración le hizo falta escuchar y estar cerca de la ciudadanía.

"Ojalá hubiera estado más tiempo por lo menos en el escritorio para atender las necesidades de los habitantes de esta ciudad, como la seguridad, movilidad, escases de agua, materia ecológica y libertad coartada en espacios públicos, entre otros, pero hubo muchos viajes, discursos y se olvidó de las urgencias que tiene la ciudad, no se sintió su gobierno, hasta ahora su administración se ha caracterizado por el retroceso y estancamiento", dijo.

Refirió a MILENIO que la población tiene muchos problemas, sin embargo, el gobierno capitalino no fue sensible prácticamente a nada.

"No digo que las y los encargados de las Secretarías no hicieran algunas cosas, quizá las más destacadas en ciencia y tecnología, cultura y desarrollo rural, pero en general fueron muy pequeñas, el saldo no es positivo", explicó.

Detalló que fueron escasos los temas en donde el gobierno se abrió para el diálogo.

"Si a nosotros como dirigentes de la primer fuerza política en la ciudad no nos quisieron recibir, imaginen el caso de la población que tiene menos organización, apoyo y respaldo".

Aunque desconoce si Mancera dejará el cargo para encabezar el Frente Ciudadano por México rumbo a la Presidencia en 2018, de hacerlo, explicó que no lo entendería porque en la actual administración falta de compromiso.

"Hay un enorme desapego en su labor de gobierno de muchos funcionarios, se han alejado de su tarea, no están entregados al trabajo que demanda una ciudad como la nuestra. Si no le gusta gobernar la ciudad, no entiendo por qué le gustaría una tarea más pesada".

Señaló que también el problema son las orientaciones, "no predomina una progresista al frente del gobierno de la Ciudad de México y esos son las dificultades que vemos, se quede o no el jefe de gobierno".

En la recta final del sexenio de Mancera, Batres afirmó que "quieren aprobar una Ley Anticorrupción, cuando se debe hacer en una nueva administración y decidir la siguiente legislatura. También pasa con el Programa General de Desarrollo Urbano, quieren uno nuevo cuando ya están de salida, eso se hace al entrar para saber qué harás y cuáles son las metas".

Sobre la posible deserción del jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, de Morena pidió no especular.