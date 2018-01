AMLO se rajó, no debate porque no tiene ideas: Yunes

Ciudad de México

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, volvió a referirse a Andrés Manuel López Obrador como un “loco” y dijo que se rajó a debatir con él debido a que no tiene ideas ni argumentos.

TE RECOMENDAMOS: Yunes no tiene nivel para debatir, responde López Obrador

“No debate porque no tiene razones, no tiene argumentos, no tiene propuestas. Solamente tiene ocurrencias, capacidad para ofender, para faltar al respeto”, dijo a través de un video en su Facebook.

El panista acusó que desde que el precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” llegó a Veracruz se ha dedicado a ofenderlo a él y a sus hijos, a “inventar mentiras”, por lo que dejó claro que no lo va a tolerar y que si le falta al respeto “siempre vas a encontrar una respuesta, loco”.

El gobernador dijo que pretendía confrontar con ideas a AMLO, aprovechando que estaba en Veracruz y mostrarle unos papeles en los que “consta que Duarte le dio dinero a él y a sus vasallos”.

“Sabe perfectamente bien que así fue, por eso no se quiere enfrentar conmigo”, aseguró.

Yunes dijo que esperará a debatir con el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México y señaló que dejó varias preguntas sin respuesta, algunas de ellas: ¿De qué vive? ¿De qué viven sus hijos mayores? ¿En qué trabajan? ¿Por qué no paga impuestos?

El mandatario estatal también lo cuestionó sobre quién le pagó sus vacaciones de fin de año en Yucatán, pues aseguró que estuvo durante una semana en una hacienda y se gastó más de 600 mil pesos.

“Por eso no quiere debatir, porque sabe que no tiene respuesta. Yo no estoy dispuesto a tolerarlo, quien lo quiera aguantar que lo aguante, yo no”, puntualizó.

Previamente, López Obrador dijo que no caería en provocaciones ni buscará enfrentamientos, con lo que descartó debatir con el gobernador veracruzano, ya que “no tiene nivel”.

“Yo entiendo que estén con ganas de pelear, que estén nerviosos, pero no es culpa mía, nosotros vamos a actuar en forma responsable, y lo que queremos es acabar con la corrupción”, expresó ante simpatizantes en el municipio de Álamo, donde por la mañana estuvo Yunes.





VJCM