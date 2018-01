Osorio Chong buscará ser senador plurinominal con PRI

Ciudad de México

Luego de su renuncia como secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció que buscará ser senador por el PRI por la vía plurinominal.

El ex funcionario dijo que aún no son los tiempos electorales para registrar las fórmulas al Congreso por la vía plurinominal, pero mientras "voy a apoyar a mi partido en este proceso que se avecina".

-¿Vas a ser senador?

"Sí, es una posibilidad que surgió del partido", respondió en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

-¿Por la vía plurinominal?

"Sí, es una posibilidad, hay que esperar los tiempos más adelante, voy a apoyar a mi partido", afirmó.

Dijo que luego de que no fue designado como precandidato a la Presidencia, ha estado trabajando y apoyando a su partido, además, afirmó, "me van a seguir viendo" en eventos al lado del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

El ex secretario de Gobernación calificó a José Antonio Meade como una persona muy preparada y con experiencia.

"Meade es una persona que lleva en cada uno de sus pronunciamientos una alternativa que permita que el país vaya para adelante", afirmó.

"Meade no sólo es experiencia, tiene un sustento que le permite hablar de que al país le va a ir mucho mejor", dijo.



Osorio Chong dijo que se siente muy bien y "muy echado para adelante para apoyar a mi partido con toda la fuerza que tengo, por el PRI y por mi país".



"AMLO es incongruente y Anaya sólo habla de críticas"

Para Miguel Ángel Osorio Chong, el precandidato presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador, "no tiene congruencia en sus planteamientos".

"No hay un sustento, no hay nada que pueda voltear a ver la ciudadanía; eso no abona a la construcción de un país que debe seguir adelante en el desarrollo", dijo.

Sobre Ricardo Anaya, precandidato a la Presidencia por la coalición Por México al Frente, Osorio Chong dijo que sólo hace críticas y señalamientos.

"En el caso de Anaya, lo que se ve es que solamente habla de críticas, no habla de lo que se debe construir con un proyecto de nación, todo lo sustenta con señalamientos", afirmó.







