México tiene capacidad para reaccionar ante desaparición forzada

Ariel Dulitzky, ex relator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, reconoció que México tiene capacidad para reaccionar ante las desapariciones y consideró urgente contar con una ley general que establezca la creación de una comisión de búsqueda, pero advirtió que se debe contar con recursos y apoyo político para aplicarla.

En México, señaló, continúan las desapariciones y "mientras haya casos sin esclarecer, son delitos continuados, por lo que las desapariciones del pasado siguen presentes", indicó.

El ex relator criticó a quienes dicen que los casos "son cuestiones del pasado" que no deben reabrir heridas. "Pero hay que abrir las fosas para cerrar las heridas, porque las heridas están abiertas y no se van a cerrar mientras no se esclarezcan las desapariciones", insistió.

Ayer, en el Museo Memoria y Tolerancia, el ex funcionario de la ONU relató la experiencia que vivió al frente de ese grupo de la ONU entre 2010 y 2016, cuando formuló 16 recomendaciones al Estado mexicano sobre el tema de las desapariciones.

Al respecto, sostuvo que pese a las observaciones, México aún no tiene una política de Estado para responder a lo que sucedió en la guerra sucia de los años 70. "El Estado se resiste hacer público el informe final de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ni cuántas víctimas recibieron reparación", indicó.

Las recomendaciones a las autoridades son:

1. Reconocer la gravedad de las desapariciones.

2. Implementar la salida de las fuerzas militares de las operaciones ciudadanas.

3. Consolidar la política pública en la materia con una ley general sobre desapariciones forzadas.

4. Armonizar la rendición de cuentas entre los distintos niveles de la federación, considerando que ésta tiene el liderazgo.

5. Romper de inmediato el patrón sistemático de impunidad.

Para lograrlo, dijo, debe crearse una poderosa Comisión de Búsqueda de las Personas Desaparecidas, tema que aún debe fortalecerse en la ley. Asimismo, destacó que debe asegurarse la participación de las familias en las investigaciones, sin que se les deje a cargo de ellas.

