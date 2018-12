México debe liderar la política migratoria

Redacción

Margaret Donnelly, abogada especializada en migración, consideró que México debe plantear a Estados Unidos y Canadá la creación de una comisión para desarrollar una política migratoria para Centroamérica y resolver el actual problema.



En entrevista con Alejandro Domínguez para MILENIO Televisión, la también escritora aseguró que México debe asumir el liderazgo de la región y "no esperar que EU lo reconozcan como líder", pues, dijo, es un país que tiene "clara" la palabra en temas de migración.



"Me parece que el gobierno de México debe proponer, quizás una comisión, con Estados Unidos y con Canadá, para desarrollar una política parecida a la que se propuso y se aprobó en Marruecos.



"Esta comisión es sumamente importante porque es algo que se debe estudiar; yo tengo mucha fe que con una buena diplomacia, México, Estados Unidos y Canadá pueden llegar a un buen acuerdo para ayudar a estas familias", aseveró.



Donnelly consideró que la política migratoria del ex presidente Barack Obama continúa en la presente administración estadunidense.



"Lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump es congelar muchas regulaciones promigrantes aprobadas por Obama y hasta por Bush.



"Trump ha puesto un freno contundente contra el que trata de entrar a Estados Unidos, como hemos visto con las caravanas, con los que piden asilo, esa es una cosa que nunca hemos tenido, bueno, hasta cierto punto", afirmó.