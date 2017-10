Auditoría a Metro es cosa seria no de retos, dice diputada

Monterrey

Luego del reto que lanzó el ex director de Metrorrey, Jorge Arrambide, de que la persona que no tenga la razón en la revisión de anomalías en el cobro de boletaje del Metro done un mes de sueldo a los damnificados por el sismo, la diputada priista, Gloria Treviño Salazar, le pidió seriedad en el caso.

La legisladora comentó que no es un debate ni cuestión de apuestas, sino de revisar si se cometieron anomalías con los dineros que genera la venta de los boletos del Metro.

TE RECOMENDAMOS: Piden a la ASE revisar contratos de Metrorrey

En coordinación con representantes de la organización civil Únete Pueblo, la diputada comentó que anualmente hay una diferencia de 243.9 millones de pesos entre lo que reporta el Gobierno Estatal por ingresos derivados del boletaje, y lo que consideran que realmente ingresa, por lo que piden la intervención de la Auditoría Superior del Estado.

Este hecho generó el reto que lanzó Jorge Arrambide, quien hasta la semana pasada se desempeñó como director de Metrorrey.

"Esto no es un debate, no tiene que convencer el ex director a su servidora ni a la asociación Únete Pueblo, tiene que convencer a la ciudadanía y la Auditoría Superior del Estado que es quien va a determinar todo esto. y si ya nos dan los resultados de esto y sale todo a favor como lo dice el ex titular, ahí no se trata de una cuestión de apuestas, ni mucho menos.

"Tendrán mi voto a favor de la cuenta pública, por supuesto que así va a ser, pero si no es así, vamos a exigir como siempre lo hemos hecho, que se trabaje apegado a derecho y que se llegue hasta las últimas consecuencias", comentó Treviño.

Expresó que en su calidad de representante de la ciudadanía fue buscada por los integrantes de la organización civil Únete Pueblo, encabezados por Rocío Montalvo y Óscar Loaiza, y comenzaron a definir la posibilidad de solicitar dos auditorías.

Ante ello, la primera la presentaron la semana pasada para definir inversiones realizadas para el mantenimiento y reparación de sujetadores del Metro, entre otras cosas, y esta semana por el asunto del boletaje, ya que consideran que en ambos casos hay anomalías.

"La semana pasada presentamos (la solicitud de auditoría) en sí de lo que son los mantenimientos de lo que corresponde a las líneas Uno y Dos del Metro, así como también las licitaciones de sujetadores de vía que eso fue petición en específico a la Auditoría Superior del Estado.

"Al inicio de esta semana se hizo otra auditoría en una forma muy particular en lo que nosotros solicitábamos era que se llevara a cabo la revisión de todo lo que es el boletaje en el año correspondiente al 2016 y en 2017, esto es de acuerdo a investigaciones que se han llevado a cabo que nosotros hemos anexado para la Auditoría Superior del Estado", dijo.