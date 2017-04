Grupo Atlacomulco no puede prometer honestidad: Vázquez Mota

Ciudad de México

Los integrantes del Grupo Atlacomulco no pueden prometer honestidad, dijo Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México en una reunión realizada en Metepec.

La candidata panista se refirió así al grupo político emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representado por el también candidato Alfredo del Mazo Maza, hijo y nieto de dos ex gbernadores mexiquenses, Alfredo del Mazo González y Alfredo del Mazo Vélez.

"No pueden prometer honestidad los del Grupo Atlacomulco, que han hecho negocios con sus propios amigos y también han generado corrupción (...) no pueden prometer seguridad quienes han convertido a nuestro estado en el primer lugar de extorsión, secuestro y feminicidio”, destacó.

Vázquez Mota dijo que los mexiquenses piden un cambio, pero este no puede estar representado en la candidata Delfina Gómez, de Morena, a la que se refirió sin nombrarla durante su participación.

“Hay otra mujer candidata. Logró hacer de Texcoco el primer lugar en secuestro. Y no solamente esto, no ha gobernado por ella misma. Déjenme decirles a quien le impusieron, su padrino político Higinio Martínez, hermano como tesorero, a su tío como secretario de seguridad pública, a su prima como directora de agua potable, a su nuera como directora del DIF, al esposo de una prima como director de desarrollo Económico y como se ve que es una familia muy numerosa, otra prima como directora de regulación comercial. Ese no s el cambio que necesitamos en el Estado de México”, dijo la panista.



Durante un evento en Metepec, la panista aseguró que de lograr el triunfo en las urnas respetará los programas sociales e incrementará el apoyo a los grupos vulnerables y comprometió la creación de una ventanilla única de atención discapacitados y el pago de un salario al familiar que se encargue de su cuidado en la familia.









