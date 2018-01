Trabajadores desisten a paro de labores en Torreón

Torreón, Coahuila

Trabajadores sindicalizados desisten del paro laboral que habían anunciado, esto luego de asistir a una mesa de diálogo con representantes del Ayuntamiento de Torreón para establecer acuerdos temporales.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Manuales y Administrativos al Servicio del Ayuntamiento de Torreón, Jaime Ramírez Olivares, dio a conocer que se abre de manera provisional la posibilidad de que los trabajadores puedan aspirar a préstamos económicos superiores al 30% de sus percepciones, por cantidades de entre 50 mil y 200 mil pesos.

El pasado viernes, junto con Rosalba Rodríguez, Secretaria General del Sindicato Mayoritario de trabajadores del Ayuntamiento de Torreón, denunciaron contrataciones de empresas externas, cancelación de préstamos, falta de herramientas de trabajo, discriminación y malos tratos por parte de la nueva administración municipal.

Además se acordó contratar un seguro que proteja a los familiares de los titulares de créditos para operaciones médicas en caso de defunción.



Tras la mesa de diálogo entre representantes del municipio de Torreón, que se realizó este lunes a las 12:00 horas y concluyó alrededor de las 18:00 horas, se establecieron algunos acuerdos.

Acudieron representantes de los dos sindicatos y del alcalde, quien no estuvo presente.

Establecieron acuerdos temporales, como el permitir que los trabajadores puedan aspirar a préstamos económicos superiores al 30% de sus percepciones que al llegar la actual administración se cancelaron y por cantidades de entre 50 mil y 200 mil pesos, las solicitudes correspondientes comenzarán a recibirse el 19 de septiembre.

Por su parte, la Secretaria del Consejo de la Dirección de Pensiones y síndico de vigilancia, Dora Elia Salinas Durán, informó que estos acuerdos estarán vigentes hasta que el Congreso brinde respuesta a las peticiones de las representaciones sindicales.

Antes de la reunión, el alcalde Jorge Zermeño Infante, mencionó que no trabajaba en base a presiones por lo que quien abandonara sus labores sería objeto de un acta administrativa.

“Yo no trabajo en base a presiones ni a amenazas, hay diálogo, hay respeto y estamos todos obligados, porque también ellos son servidores públicos, a hacer lo que nos corresponde. La ciudadanía lo que quiere es vernos trabajando, no peleando ni haciendo demandas que no tienen razón de ser”, declaró.

rcm