Melissa Sánchez descarta ‘fuego amigo’ en el PRI

Melissa Sánchez, ex candidata del PRI a diputada local por el distrito 2, aseguró que con el juicio de revisión Constitucional Electoral que promovió no se busca tumbar la designación de la también priista Lorena de la Garza como diputada local.



Esto, tras darse a conocer que priistas habían promovido ante una instancia superior un juicio de revisión hacia una sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que favorece al propio PRI con dos curules de representación proporcional adicionales a las que ya tenían.



Y es que a primera vista la situación parecía fuego amigo y así fue como lo tomó Lorena de la Garza, propietaria de la formula femenina de representación proporcional que obtuvo el escaño gracias a esta resolución, pues publicó en sus redes sociales un desplegado en el que acusaba a militantes priistas de querer impugnar su nombramiento.



Sánchez explicó que, si bien el juicio de revisión fue sobre la misma sentencia del Tribunal, éste no hace referencia al tema de la asignación de curules por representación proporcional, sino a otro tema que ella estaba promoviendo, que era la anulación de la votación en algunas casillas de su distrito.



“Ninguno de los juicios presentados (de inconformidad y de revisión constitucional) se relacionan o afectan de manera alguna el resultado de ninguno de los otros 25 distritos locales del estado, toda vez que se circunscribe a la elección y el resultado del distrito local 2”, dice el boletín.