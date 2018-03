Medios no están preparados en tema de paridad: activista

Monterrey

Los medios convencionales de comunicación no están preparados para tratar el tema de la paridad, aseguró Sara Lovera López, periodista y activista feminista.

De visita en la localidad para brindar en la Comisión Estatal Electoral (CEE) la conferencia "El rol de los medios en la era de la paridad: Elecciones 2018", Lovera López mostró una serie de estadísticas en relación a la poca participación que tienen las mujeres en los medios en cada jornada electoral.

TE RECOMENDAMOS: Llegará a Marco trabajo fílmico de Martin Scorsese

De igual manera, criticó la forma en que los medios utilizan palabras y conceptos para definir las acciones de las mujeres que se incrustan en la vida política del país.

"No (están preparados), yo creo que siguen sin entenderlo la mayoría de los medios, habría que decir que no lo han tomado en serio, estoy buscando los artículos que publicaron después de la paridad cuando mandó la iniciativa del Presidente de la República al congreso y las burlas de los comentaristas eran fuertes, yo creo que siguen pensando eso y que los medios no están preparados para entender que además la paridad es el resultado de un proceso que empezó más o menos en 1867", dijo.

La feminista insistió en que se deben hacer modificaciones a la Constitución para que se dé un trato por igual en medios.

En su ponencia, resaltó que hoy los medios de comunicación, como expresión y construcción de una sociedad, deben hablar de las mujeres en igualdad de condiciones que la de los varones, así como promover su tarea pública y valorar sus aportes a la vida productiva y reproductiva, ya que, consideró, lo contrario sería ser cómplices de la injusticia.

En cuestión de los retos, concluyó que se necesita un cambio cultural inmiscuyendo el complejo social dentro de la cultura patriarcal, lo cual significa cambios en el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, a las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por la humanidad.

Por último, Lovera López recibió un reconocimiento de parte del Consejo General de la CEE, dentro del ciclo de conferencias que harán durante el mes de marzo como parte del Día Internacional de la Mujer.