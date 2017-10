En 2012 voté por Peña Nieto: José Antonio Meade

Ciudad de México

El secretario de Hacienda y uno de los aspirantes a la candidatura del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, confesó desde la tribuna del Senado que aunque en 2012 era funcionario del gabinete panista del ex presidente Felipe Calderón, en esa contienda votó por Enrique Peña Nieto.

“En el 2012 voté por el presidente Peña Nieto”, dijo en la tribuna del Senado.

TE RECOMENDAMOS: En Senado, Meade reitera que sí hay dinero para reconstruir

La revelación provocó un estruendoso aplauso de los priistas de casi un minuto, entre sonrisas del titular de Hacienda, que desde que llegó para comparecer en el marco de la glosa al Quinto Informe de Gobierno fue arropado por la bancada tricolor, que encabeza el coordinador Emilio Gamboa, quien en agosto pasado lo paloméo como presidenciable.

El legislador de Morena, Zoé Robledo, recordó la trayectoria administrativa de Meade, entre gobiernos panistas y priistas, que lo ha llevado a comparecer al Senado en nueve ocasiones.

“Usted forma parte de un reducidísimo club de funcionarios que han logrado ser secretarios de Hacienda en dos sexenios seguidos. Es usted además el funcionario que más veces ha desempeñado el cargo de secretario de Estado; es un buen récord, y entonces uno se pregunta ¿Pues qué tiene este señor Meade? ¿Por qué anda ahora en boca de todos?”, preguntó Robledo.

El senador por Chiapas dijo que no duda que sea un funcionario honesto, “que destaca en el gabinete por encima del señor del socavón, del señor que no sabe leer, del cuñado del huachicol, del que llegó a aprender y del que ya no va a ser.

“Pero me llama la atención que sea usted en el mundo que ha servido en el mismo cargo para dos partidos diferentes”, agregó, para preguntarle directamente por quién votó en 2012, porque es evidente que el PRI-AN existe, el PRI-AN gobierna y el PRI-AN tiene un plan para mantenerse en el poder y ahora mucho se especula de su aparición en la boleta presidencial de 2018”.

A un lado de su ex jefe Ernesto Cordero, que era secretario de Hacienda cuando contendió por la candidatura panista a la Presidencia de la República y perdió contra Josefina Vázquez Mota, Meade escuchó la pregunta y se dirigió hacia la tribuna en medio de la expectación de los asistentes:

TE RECOMENDAMOS: Meade, el candidato del PRI

Soltó una sonrisa, agradeciendo las preguntas políticas y económicas de Robledo Aburto y respondió:

“Me da usted la opción de no contestar la última pregunta, pero la contesto con claridad. En el 2012 voté por el presidente Peña Nieto.”

Y estallaron los aplausos de la bancada priista mientras el senador Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado sonreía.

El senador independiente Alejandro Encinas agradeció la definición, al remarcar que la revelación muestra que siendo funcionario panista, votó por un candidato del PRI.





OVM