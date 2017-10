Economía digital, para combatir la corrupción: Meade

México

La construcción de una economía digital es hoy la base para que se logre combatir la corrupción y para abatir la delincuencia y la inseguridad, aseguró el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.

Durante su participación en la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, el funcionario aseguró que la corrupción tiene que ver con espacios de construcción que hacen posible su proliferación, por lo que mientras más difícil se haga utilizar efectivo, se reducirán los espacios de acción de los corruptos.

"Esta transformación hacia una economía digital nos va ayudar mucho hacia un cambio de México en donde la corrupción no tenga lugar, donde el efectivo no se utilice y la opacidad no impida que veamos cuáles están siendo el origen y el destino de todo el recurso público", agregó.

Ante cientos de mujeres priistas, Meade aseguró que sumar la transparencia a este mundo digital, hacia el cual ya camina el país, permitirá dar seguimiento a cada peso de recurso público que se utilice y, sobre todo, evitar que haya actividades ilícitas.

Por lo que en esta nueva era digital no habrá cabida para quienes quieran vender facturas o documentar operaciones como si su patrimonio fuera legítimo y no desviado; "es una economía en la que quienes son corruptos no tendrán dónde esconderse".

El titular de Hacienda agregó que esta estrategia también habrá de ayudar en los temas de delincuencia e inseguridad, a los que a través de esta economía digital se les irá quitando la posibilidad de acceder a los recursos.

Para ello, dijo, es necesario no solo combatir al que roba, sino también al que ayuda a convertir lo robado en dinero en efectivo.

El encargado de las finanzas del país señaló que al igual que estas áreas, el combate a la pobreza debe ser un elemento que se aplique de forma eficaz y urgente, lo que se podrá lograr al garantizar que se ejerzan los derechos a la salud, la educación y la alimentación.

"El combate a la delincuencia también implica que se ejerza un derecho todavía más fundamental: el derecho a una vida libre de violencia económica, política y física, y ello parte de un reconocimiento central del respeto que se le debe a las mujeres, y ese se inculca en la familia y tiene que regir en escuelas, universidades y en el trabajo", añadió.

Posteriormente, el titular de Hacienda aseguró que se buscarán los recursos necesarios para garantizar la reconstrucción en todo el país tras las afectaciones que se sufrieron por los temblores de 7 y 19 de septiembre pasados.

"Estamos diseñando juntos mecanismos que nos permitan atender la contingencia, igual que el jefe de gobierno consideramos que los recursos deben ser ampliados y al amparo de eso buscaremos apoyo en la Cámara de Diputados para que los acentos y modificaciones que se hagan abonen en favor de un mejor esfuerzo en la reconstrucción", puntualizó.