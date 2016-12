MC llama a empresarios ampararse por tenencia

Monterrey

Mientras por un lado el diputado de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, celebró que se dé estímulos fiscales a los ciudadanos por la tenencia, por otra parte llamó a los empresarios a ampararse por este impuesto a los vehículos.

El legislador de Movimiento Ciudadano expuso que hay irregularidades del Congreso en la modificación de las leyes del Paquete Fiscal 2017, por lo cual dijo se ganarían los amparos en favor de las empresas.

"Para el empresario, las personas morales que no van a recibir este estímulo, les recomendaría que se ampararan, al final del día estuve en contra de la tenencia, voté en contra por muchas razones.

"Una de ellas es que hay un error garrafal del diputado Jorge Blanco, el presentar un voto particular y no una reserva, viola el proceso legislativo en la creación de la ley, hubo un error, se equivoca al presentar y revivir la tenencia con un voto particular, pues lo correcto y lo legal era una reserva al transitorio del dictamen de la Comisión de Presupuesto que la quitaba, en ese sentido ese argumento tiene mucho peso para ser fundado en el Poder Judicial Federal y que a los empresarios no les aplique la tenencia", refirió.

El diputado agregó que al no modificarse las leyes de Ingresos y Egresos también se incurrió en una anomalía en la votación en el Pleno.

"El Paquete Fiscal debe ser congruente y tener balanza y el que se haya sacado la tenencia, a última hora, sin estar reflejado en la Ley de Ingresos y en la de Egresos provoca otro grave concepto de violación de una inconstitucionalidad manifiesta que va a ser planteada por tribunales", expuso.

Respecto a los descuentos de un 20 por ciento que se brindará a los ciudadanos que paguen la tenencia en enero, el diputado celebró que estas modificaciones se hayan realizado por parte del Estado debido a que será un beneficio para los nuevoleoneses.

"Respecto a la noticia del estímulo fiscal a la tenencia, se aplaude al gobernador y la tesorería, creo que con esto re-encausan el camino que se había desviado", puntualizó.

KDSC