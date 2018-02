Presenta MC iniciativa de reformas a ASE

Monterrey

Una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución de Nuevo León y de la Ley de Fiscalización Superior de Nuevo León con el fin de fortalecer la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentaron este martes los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.

El coordinador del grupo, Samuel García, comentó que esta iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización forma parte de la agenda mínima de la bancada para este periodo ordinario del Congreso, donde se busca garantizar la eficiencia en el ejercicio de las funciones de la ASENL.

Agregó que se busca dotar de autonomía operativa real al auditor, modificar los requisitos y procedimiento de nombramiento del auditor general para hacerlo más independiente, así como ampliar sus atribuciones y hacer obligatoria la utilización de formatos abiertos y accesibles en la elaboración de los informes del resultado de la ASENL para garantizar mayor transparencia.

"Estamos planteando en primer lugar una autonomía operativa como sucede a nivel federal, que ya no se tenga que pedir permiso al Congreso, que el auditor pueda de manera directa fincar responsabilidades, querellas y obviamente multas, la segunda es para que no vuelva a suceder lo que pasó en el primer periodo, más candados para que haya un auditor verdaderamente independiente, no militante de partidos, que no haya sido servidor público, que no haya trabajado en algún organismo público descentralizado porque al final él va a revisar todo de todos los entes", explicó.

El objetivo de las reformas a las disposiciones constitucionales es otorgar de autonomía operativa a la ASENL, especificando que los dictámenes e informes de la Auditoría no requerirán de aprobación del Congreso, así como podrá la Auditoría Superior del Estado iniciar directamente procedimientos por responsabilidad administrativa e interponer las querellas y denuncias que apliquen, sin necesidad de tener 'luz verde' del Congreso.

Exhortos

Este martes, el Congreso del Estado aprobó entre otras cosas dos exhortos para su envío al Gobierno Federal y Estatal.

A petición del diputado Cosme Leal, el Congreso aprobó enviar un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que elimine la caseta de cobro ubicada en el kilómetro 30 de la carretera libre Monterrey – Cadereyta.

Por otra parte, con el propósito de que se vuelva a implementar el Metro gratis los domingos, la diputada Maribel Villalón presentó propuesta de modificación a la Ley del Transporte.

La legislatura justificó su petición bajo el argumento de que el programa de Metro gratuito los domingos otorgaba grandes beneficios a los ciudadanos.