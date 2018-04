"Infundadas, declaraciones de ‘El Bronco’; INE tiene pruebas"

Monterrey

Luego de que el candidato a la presidencia de la República y gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, alegara que el Instituto Nacional Electoral mintió sobre la entrega de firmas falsas, el PAN de Nuevo León opinó que son infundadas las declaraciones de "El Bronco" toda vez que la autoridad electoral tiene pruebas sobre estas irregularidades.

En entrevista para MILENIO Monterrey, Mauro Guerra Villarreal, dirigente estatal del PAN, consideró que el candidato presidencial debe de responder ante el INE los señalamientos en lugar de evadirlos.

"Lo que 'El Bronco' no ha querido aceptar es que hay pruebas de que las credenciales no son válidas, hay pruebas de que las firmas no son válidas; lo que decidió la Sala Superior es algo muy cuestionable que deja en tela de duda las decisiones que estaban tomando porque aplica una ley o tiene una forma de aplicar la ley para candidatos de partidos y otra forma de aplicar la ley para los independientes.

"El INE ya lo dijo continúan las investigaciones tanto de las firmas como de los recursos y 'El Bronco' tendrá que responder por eso. Creo que los ciudadanos no están contentos con que él aparezca en la boleta porque no solo demostró que es incumplido sino que además utilizó muchas artimañas para poder llegar a esta candidatura", señaló.

Finalmente manifestó que esta guerra de declaraciones vulnerará el proceso electoral y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, aunque aclaró que como partido se mostrarán respetuosos de la autoridad electoral.

"Estoy convencido que hay que respetar a cada uno de los órganos y este órgano tendrá que responder con pruebas con hechos, pues estas denuncias se están haciendo.

"Es un punto que preocupa porque tenemos que tener claro que Nuevo León necesita procesos sanos, limpios, que cumplan con las exigencias de los ciudadanos", dijo.

Guerra Villarreal acudió esta mañana a la reunión del candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, en el Hotel Camino Real San Agustín.

