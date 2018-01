Decisión de Mauricio demuestra madurez política: Mauro Guerra

Monterrey

Luego de que el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, desistiera de su intención de buscar la reelección tras la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de elegir al candidato por votación interna, el dirigente estatal, Mauro Guerra Villarreal, dijo que esto demuestra su madurez política.

En entrevista luego de la reunión de dirigentes de partidos en Palacio de Gobierno, Guerra Villarreal indicó que esta acción de Mauricio Fernández es una decisión personal que demuestra respeto y ganas porque a San Pedro le vaya bien, pues respeta la decisión del CEN.

"Habla de una madurez política de Mauricio, es una decisión personal, yo creo que él tendrá que dar su postura en este tema, el PAN en su proceso definió desde el 18 de diciembre que fuera este el método ordinario y bueno el CEN y la Comisión Organizadora ratifica que sea este proceso.

"Creo que al final, San Pedro ha sido un ejemplo de buen gobierno, Mauricio ha sido un ejemplo muy claro de un buen gobernante, de un buen alcalde, y creo que esto habla de esta madurez y estas ganas que él quiere que a San Pedro le vaya bien", comentó.

Este martes Mauricio Fernández desistió de participar en las elecciones internas del PAN para buscar la alcaldía, luego de que solicitara que se cambiara el método a designación, por medio de una carta que firmaron algunos otros aspirantes panistas.

Esta carta incluía el nombre de la panista Rebeca Clouthier, pero no su firma, siendo la única que se rehusó a participar en esta petición, la cual fue enviada a Mauro Guerra para que se la hiciera llegar al CEN, y que finalmente no tuvo efecto en la decisión.

Guerra Villarreal dijo que los registros para las precandidaturas apenas iniciaron hoy tras la publicación de las convocatorias, por lo que criticó a los aspirantes que se han salido del partido sin conocer quiénes son los elegidos, como es el caso de Iván Garza, quien ahora busca la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano.

"Queda demostrado que muchos de ellos sólo están buscando una plataforma o una candidatura, porque en no menos de 24 horas están en otro partido buscando ese espacio, el PAN arranca hoy con los registros, no hay todavía la totalidad de los candidatos, no se ha registrado, no se vale gritar antes de participar, antes de saber", comentó.

Dará PRI pelea en SP... con o sin Mauricio

Con o sin el panista Mauricio Fernández, el PRI anunció este martes que dará pelea política y electoral en el municipio de San Pedro con un candidato "muy interesante".

Sin adelantar el "gallo" que pudiera contender por el tricolor en el municipio calificado como la "Joya de la Corona", Pedro Pablo Treviño, líder priista en Nuevo León, señaló que su partido busca triunfar en la próxima contienda electoral.

"Todavía no te lo puedo decir, (quién será nuestro candidato), esperemos que sea una muy buena alternativa, un gallo, hombre o mujer, y que beneficie al partido.

"Independientemente de que decline Mauricio, nosotros estamos muy enfocados en nuestros procesos, en nuestra selección de candidatos, y a partir de ahí vamos a plantear las mejores propuestas con o sin Mauricio, vamos a hacer muy buen trabajo en San Pedro con opciones importantes para ganar", comentó.

El dirigente estatal del PRI indicó que la salida del munícipe panista dará oportunidad a otros personajes de contender por el cargo para el municipio de San Pedro.

"Mauricio siempre ha sido un personaje controvertido, un personaje de San Pedro, de nuestra comunidad, ha sido ya alcalde en varias ocasiones, le da espacio a otros personajes a participar.

"Sin duda, nosotros como PRI tendremos una propuesta muy interesante para San Pedro, y vamos a dar la pelea y vamos a ganar San Pedro", puntualizó.