Expertos advierten presiones contra lucha anticorrupción

Ciudad de México

El académico Mauricio Merino advirtió que el régimen político en México sigue amenazando la lucha contra las prácticas clientelares, opacas, autoritarias y corruptas.

TE RECOMENDAMOS: PGR investiga a casi 2 mil funcionarios por corrupción

Al participar en la inauguración del Sexto Seminario de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) denominado Poder, Corrupción e Impunidad, el coordinador del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) reprochó que por presiones políticas, restricciones y amenazas no se hayan nombrado al Fiscal Anticorrupción, no se haya creado la Fiscalía General de la República y que no se haya nombrado a los magistrados de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Reclamó que aún se tenga pendiente la aprobación de la Ley General de Archivos y que en materia electoral, los partidos políticos sigan sin cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en la ley.

Después de que se logró la conformación de sistemas nacionales como el de Transparencia, el de Anticorrupción y el de Fiscalización, aún hay resistencias, advirtió.

“Hay que reconocer con altura de miras pero también con objetividad que estamos a la mitad apenas, y lo digo con optimismo, a la mitad de la batalla. Las prácticas clientelares, las prácticas autoritarias, la opacidad y la corrupción siguen presentes en el corazón mismo del régimen político”, dijo Merino.

“Ese círculo externo formado por órganos autónomos y sistemas nacionales está hoy amenazado por esas prácticas del corazón mismo del régimen que se heredan a su vez de su pasado autoritario, no hemos logrado liberar por completo a los órganos autónomos del Estado, no hemos logrado superar las amenazas y restricciones que viven los sistemas nacionales”, aseguró.

“Los intentos de captura política y a veces los intentos de ejercer presión para someter a esas instituciones han tenido éxito”, lamentó Merino.

TE RECOMENDAMOS: Peña plantea nombrar al fiscal hasta después de comicios

La inauguración del seminario estuvo encabezada por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, quien también advirtió qué hay presiones para obstaculizar el Sistema Nacional Anticorrupción; de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez; del INAI, Francisco Javier Acuña; del INE, Lorenzo Córdova, y la coordinadora de la RRC, Lourdes Morales, así como académicos.