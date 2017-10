No hay en el mundo puentes para discapacitados: alcalde

Monterrey

En respuesta a las críticas de los vecinos por la construcción de un paso elevado peatonal que presuntamente no cumple con estándares nacionales sobre accesibilidad universal, el alcalde Mauricio Fernández expresó que no hay en el mundo ningún puente diseñado para discapacitados.

En entrevista para MILENIO Monterrey el alcalde sampetrino contestó que el puente peatonal, que se va a construir en Calzada San Pedro, cruz con Río Missouri, cuenta con una rampa y por lo tanto es más accesible que otros pasos elevados con escalones.

Lo anterior luego de que el pasado domingo 22 de octubre, un colectivo de vecinos realizó un recorrido en sillas de ruedas y muletas para exhibir la dificultad de cruzar el puente.

"Hay puentes peatonales que tienes que subir escalones y bajar escalones; bueno, aquí les hice rampas. ¿Los escalones sí cumplen o qué? (...) ¿Qué es lo que no cumplen? digo, si la mayoría de los espacios a desniveles en las calles son con escaleras. No hay en el mundo ningún paso para cruzar una calle para discapacitados, no existe en el mundo.

"Para cruzar una calle en el mundo no hay ninguno. Es más, te prohíben que se suban, si están rampas o cosas, no están hechas para discapacitados en ningún lugar del mundo porque el tramo es muy corto", indicó.

El alcalde manifestó que las personas discapacitadas pueden cruzar al nivel de la calle y que nadie los obliga a pasar por el puente.

"Los discapacitados tienen que cruzar al nivel de la calle, ¿quién les está obligando a que se suban? que pasen por abajo los que quieran pasar por abajo y los que quieran disfrutar el paseo por arriba que se vayan por arriba. No me pueden criticar los que no pueden usar las de arriba que no le ponga a los que sí lo pueden usar, no se vale", mencionó.

Lo anterior, luego de que Nora Toscano, vecina de San Pedro e integrante de la Academia Nacional de Arquitectura Capitulo Monterrey, y Ana Rodríguez de La Banqueta se Respeta, informaron el pasado 22 de octubre que la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006 de Accesibilidad y la Ley General para la Inclusión recomiendan pendientes de entre 5 a 8 por ciento con descansos obligados cada 6 metros.

Sin embargo, el proyecto del puente peatonal que la administración sampetrina está impulsando actualmente cuenta con pendientes de 8 por ciento en promedio (puede ser mayor o menor en algunas partes) y no contará con descansos.

