Asegura Blanco que sí presentó iniciativa por matrimonio igualitario

Monterrey

Luego de que la bancada del PAN anunciara que no existen iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado, donde se solicite la aprobación del matrimonio igualitario, el legislador independiente, Jorge Blanco, declaró que él mismo presentó un documento al respecto.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, al hacer uso de la tribuna para presentar un posicionamiento, expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que en el país se pudieran celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, ya que en la tesis de jurisprudencia 1-85/2015, décima época, aprobada por la Primera Sala el 25 de noviembre de 2015.

"Motivo por el cual sustenté una iniciativa que está presentada aquí y que hay diputados que han negado que existen iniciativas al respecto, fue sustentado en esta tesis, aunado a lo anterior, sólo algunos estados se han atrevido a quitarse el miedo político o el costo que les pueda ocasionar en votos el legislar en pro de la igualdad y los derechos humanos, solamente la Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo.

"En lo que refiere al estado de Nuevo León, sí existen expedientes relativos al tema del matrimonio igualitario; para quien no esté enterado y quien asegura que no hay dictámenes al respecto: 94-26 de la legislatura 73; 10133, un exhorto de la legislatura 74; 10311 y está con negrita, que es la iniciativa que presentó el diputado Jorge Alán Blanco Durán de la septuagésima legislatura, que se niegan a reconocer que existe", declaró.

El martes, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas comentó que no pueden discutir sobre una iniciativa que no existe, asegurando que no se ha presentado ninguna.

Blanco comentó en relación a las personas que mantienen un plantón afuera del Congreso para exigir se discutiera el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo.

"No tenemos por qué estar haciendo pasar malos ratos a los ciudadanos a los cuales nos debemos y para lo cual tenemos la obligación de legislar. La Suprema Corte se pronunció desde el año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, tenemos siete años de rezago para legislar en el tema de matrimonio igualitario.

"Estamos casi por llegar al 2018 y no hemos hecho caso a las recomendaciones de la Corte, se aprueba en pleno el 4 de julio de 2011, vincula a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 2-2010 bajo el rubro matrimonio; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no alude a dicha institución civil, ni refiere un tipo específico de familia, con base en el cual pueda afirmarse que esta se constituye exclusivamente por el matrimonio entre un hombre y una mujer", explicó.