Martha Tagle se reincorpora al Senado

Ciudad de México

La senadora Martha Tagle se reincorporó al Senado sin sumarse a la bancada perredista que dejó la titular Alejandra Barrales, acompañada de organizaciones sociales, ante las que ofreció conformar una "bancada ciudadana".

Dijo que, entre otros temas, respaldará la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior y va a impulsar los temas de las organizaciones sociales, como si fuera una bancada ciudadana.

Luego de que Barrales pidió licencia para contender por la precandidatura del PRD a la jefatura de gobierno, Tagle Martínez volvió al Senado por segunda ocasión. Aunque es militante del Movimiento Ciudadano, confirmó que trabajará como independiente.

"Pero, también quiero hacer hincapié en que eso no significa legislar sola y por eso es que he decidido, además, anunciar que el trabajo que estaremos haciendo será a través de una bancada ciudadana y, para eso, es que el día hoy me acompañan en esta presentación varios representantes de organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en temas que se van a discutir, justamente, aquí en el Senado", expresó ante representantes de ONG´s, como Clara Jusidman.

Anunció que los temas que impulse en el Senado pasarán por un proceso de parlamento abierto, donde se discuta y se escuche a la sociedad, sobre todos los temas que son importantes para el país "y que las voces de los ciudadanos sean realmente tomadas en cuenta en los dictámenes".

En ese sentido, confirmó que ella apoyará la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, que impulsarán las bancadas del PRD, PT-Morena y una parte de legisladores panistas.