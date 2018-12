Silvia Arellano y Angélica Mercado

Martha Bárcena rindió protesta la madrugada de este viernes como embajadora de México en Estados Unidos, luego de ser ratificada por unanimidad por el Pleno del Senado.



Alrededor de las 1:43 de la mañana, la embajadora cumplió con el protocolo, donde el presidente del Senado, Martí Batres le reconoció su preparación y trayectoria, y le deseó éxito en su nuevo encargo.



Por la mañana, Bárcena compareció ante las comisiones unidas de Relaciones, de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte donde señaló que la imagen de nuestro país en el vecino del norte no cambiará, sino se hace de manera interna, es decir, se debe abatir la corrupción, disminuye la desigualdad y se crea un ambiente de armonía. Para ello, adelantó que se hará un trabajo importante en redes sociales con los 50 consulados.



Al comparecer ante las comisiones unidas refirió que la migración no puede ser criminalizada, ya que muchas de las percepciones que hay en Estados Unidos sobre el tema “son equivocadas”, porque siguen hablando de una llegada masiva de mexicanos cuando ésta ya no se está produciendo.



“Por el contrario, tenemos una migración donde se están regresando más mexicanos de los que se han ido. Lo cierto, tenemos una gran responsabilidad con las mexicanas y mexicanos que han regresado que se cuentan entre medio millón y 800 mil para integrarlos a este país y aprovechar todas sus capacidades”, mencionó.



Afirmó que las bases de dialogo con Estados Unidos en materia migratoria deberán basarse en esta nueva realidad y en una migración que es cada vez más legal, “que va por los canales legales y más capacitada, lo que significa también un reto para el país, porque significa que este país ha invertido mucho dinero en educación y estados unidos lo usufructuará a esos mexicanos educados”.



Sobre el tema de la imagen, comentó que si las cosas no mejoran internamente “por más que hagamos campaña, la imagen de México no cambiará. Si en México se combate la corrupción, disminuye la desigualdad, si podemos crear un ambiente de armonía, esa imagen se proyectará en el exterior, porque el cambio de la imagen de México dependerá de los cambios internos”.



Para ello, dijo, “haremos un gran esfuerzo de trabajo en las redes sociales con todos los 50 consulados. El esfuerzo será conjunto de la embajada con EU en materia de articulación, en materia de protección de derechos humanos, la difusión de las oportunidades de comercio e inversión, pero sobre todo, en materia de imagen. Que tengamos un mensaje unificado. Que tengamos este mensaje de México optimista que vamos a trabajar unidos, que aún en estos debates tan acalorados son una muestra de la democracia de la pasión que tenemos los mexicanos por el cambio”.



Uno de los retos, será el tráfico de armas, para lo cual, comentó, se debe hacer un análisis de dónde se está fallando.



Sobre el presupuesto a los consulados, confió en que se corrija “el error de dedo” y añadió que los ingresos consulares están dismunyendo aceleradamente.



Durante la sesión de preguntas las senadoras Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI; Bertha Caraveo Camarena, de Morena, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, se refirieron a la narrativa racista contra los migrantes, integración comercial, Tercer País Seguro, Tratado de Libre Comercio y centros de retención.



En sus respuestas, Bárcena aseguró que México no está interesado en negociar un acuerdo de Tercer País Seguro. Explicó que el gobierno estadounidense anunció la aplicación de manera unilateral de una cláusula de su ley migratoria.



Aceptó que se trata de una situación muy compleja para nuestro país porque es evidente que las leyes de asilo en Estados Unidos no están funcionando.



Consideró que se está perdiendo la batalla cultural de la imagen de México. Es una batalla que se tiene que dar. Uno de los mensajes centrales es dar a conocer la contribución de los mexicanos en la Unión Americana.