Márquez dejará “colchonsito” a Diego Sinhue

Jessica de la Cruz

Durante el 4to B2B Empresarial de la Industria Manufacturera de Exportación, el gobernador Miguel Márquez Márquez, señaló que Guanajuato no es un estado que tenga problemas de deuda y que el gobernador no tendrá porque estar preocupado de cómo cerrar el año.



"Ayer me preguntaban los medios de comunicación, cómo iba con la entrega recepción, es más ahí le tengo un colchonsito al próximo gobernador, ¿para qué? Para que cuando llegue, llegue inaugurando obras, pero también licitando obras. No tiene por qué esperarse a él próximo año no podemos detener el desarrollo del estado", dijo Márquez.



Otro de los temas que abordó el mandatario estatal fue que podrá cerrar con inversiones, con programas, para que no se detenga el desarrollo y el próximo año y se así lo requiere podrá pedir 5 mil millones de pesos de deuda y no cambia en nada, en la deuda de Guanajuato.