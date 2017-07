PAN ganará en 2018 si soy candidata y Anaya, líder de partido: Margarita Zavala

Ciudad de México

La aspirante presidencial, Margarita Zavala, dijo que el PAN puede ganar la Presidencia con Ricardo Anaya como líder del partido y ella como candidata; sin embargo, dijo que las indefiniciones los pone en "condiciones desventajosas".

"Las encuestas dicen que Ricardo (Anaya) siga ahí, la verdad es que las encuestas dentro del PAN dicen que siga ahí (como líder del partido) y, pues, no sería mala fórmula: él como presidente nacional y yo como candidata, que también eso dicen las encuestas", dijo Zavala en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

—¿Sería una fórmula ganadora?

—Sí, respondió Zavala.

Aseguró que antes de buscar una alianza con otros partidos, el PAN tiene que definirse al interior, pues, dijo, la discusión ha sido "muy espectacular en términos de notas, pero poco platicadas" en el partido.

"El PAN está en una especie de indefinición o una autoestima baja que nos está poniendo en condiciones muy desventajosas en la alianza", aseguró.

Agregó que le preocupa que el partido no esté aprovechando toda su fuerza electoral y que las personas se dejen aconsejar por el miedo al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

"El miedo es un mal consejero, no hay que tenerle miedo a Andrés Manuel, no hay que subestimarlo pero no hay que tenerle miedo", agregó.

—¿Es un gran partido que le tiene miedo a López Obrador?

—Algunos. Yo no, sé que le puedo ganar porque sé lo que representa, representa el pasado y el miedo es un mal consejero para muchos que desgraciadamente está llevando la alianza.





