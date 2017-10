A Margarita se le vencía el plazo para ser independiente

México

Luego de 33 años de militancia Margarita Zavala renunció al PAN. Acusó que su salida es porque la dirigencia de Ricardo Anaya impuso “condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI y en otros partidos”, y oficializó que buscará su candidatura independiente a la Presidencia de 2018.

En un video que difundió en redes sociales, la esposa de Felipe Calderón expresó que se va del partido “sin rencor”, pero 15 minutos después de que se concretó su salida Anaya respondió que se trató de “una decisión equivocada” que solo beneficia al PRI.

“Renuncio al PAN por las razones expuestas y porque la ley me obliga a hacerlo, incluso antes de poder conocer la forma en que se decidirá la candidatura de Acción Nacional o la del llamado Frente Ciudadano por México. De no hacerlo, quedaría impedida para participar en la contienda electoral”.

En tres horas el diálogo entre Zavala y Anaya, que no ocurrió a lo largo de más de dos años, fue a través de videomensajes en las redes sociales y sin dejar de mencionar al PRI.

Alrededor de las 12:20 horas, el líder panista afirmó haber buscado por todos los medios un encuentro personal con la ahora ex panista sin éxito, e hizo un llamado a que realizara “un último esfuerzo de diálogo, sincero, generoso, para preservar la unidad del PAN”.

Después de unos cuantos minutos, Zavala respondió en su cuenta de Twitter: “Llevo dos años buscando diálogo. La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos”.

Antes de que oficializara su salida, Anaya expresó a Margarita —en un primer video de 55 segundos— estar convencido de que “México es mucho más grande que cualquiera de nosotros en lo individual, que la división del PAN solo le sirve al PRI y que la división del PAN no le conviene a México”.

La entrega de la carta de renuncia estuvo a cargo de Fernanda Caso, coordinadora del equipo de Zavala, quien recibió una copia del documento con acuse de recibo a las 14 horas con dos minutos en la oficina de Anaya.

Caso estuvo acompañada de un representante de la notaria 68 de Ciudad de México para dar fe de los hechos.

Cerca de las 15 horas, Zavala apareció en un video en redes sociales en el que argumentó las razones de su salida, y en el que insistió en que “durante dos años pedí un método democrático, transparente y claro, que se escuchara a la ciudadanía para tomar una decisión, Pedí reglas. Lo pedí en público y en privado, lo pedí en la Comisión Permanente, por escrito y en video. La respuesta siempre fue una evasiva”.

En la carta de renuncia y en el video, que coinciden en el contenido, Zavala refrendó que “México tiene otros tiempos que no son los de la dirigencia del PAN”, a la que acusó de haberle impedido “participar cabalmente, de manera panista, en cualquier cargo.

“Es claro que quien me compite ha cooptado los órganos del partido y ha terminado por entregar las decisiones importantes del PAN a otros. Durante este tiempo, antes que fortalecerla, canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el PAN”, expresó.

Insistió en que no es vengativa ni rencorosa, y dijo que se va del blanquiazul con “una profunda gratitud”, pero reclamó que durante los últimos años ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante y acusó que “se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible.

“Con este pretexto se han cancelado todas las elecciones internas del partido para postular candidatos con lo cual las aspiraciones políticas de todos los militantes están condicionadas por la dirigencia, subordinándolos a sus intereses personales. Los órganos de deliberación dejaron de serlo. En suma, impuso en el PAN condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI y en otros partidos”.

Aunque salió del PAN, acotó que no abandona su deber de hacer política con principios y a participar en la vida pública de México, con lo que buscará la candidatura independiente a la Presidencia.

Sin embargo, Anaya respondió en su segundo videomensaje que la salida de Zavala fue una decisión equivocada, que solo beneficia al PRI, “que no merece otra oportunidad, porque le ha fallado a México”.

Agregó que la candidatura “a la que ella aspiraba (la presidencial) no está aún decidida y no podemos modificar los tiempos que están en la ley ni los del PAN ni los del Frente Ciudadano por México”, e insistió en que el plazo para el registro del convenio de coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, vence el próximo 13 de diciembre.

Advirtió que “si el PRI cree que va a lograr repetir la historia del Estado de México, dividiendo, fragmentando a la oposición están completamente equivocados. El PAN como institución histórica es más grande que cualquiera de nosotros en lo individual y el Frente Ciudadano por México, integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano está fuerte y firme y va arriba en todas las encuestas”.

“Vamos a salir adelante y vamos a lograr el cambio profundo que México necesita”, dijo en el video que grabó en su oficina del CEN del PAN, donde recibió también a las 13 horas la vista del ex canciller, Luis Ernesto Derbez, y de los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, quienes también aspiran a la candidatura del PAN rumbo a 2018 y respaldan a la dirigencia.

Ahora, Zavala necesita el apoyo de los ciudadanos que correspondan a uno por ciento de la lista nominal electoral, que equivale a 866 mil 593 firmas y distribuidas en al menos 17 entidades para alcanzar el registro de la candidatura independiente.

En su carta dijo ir “de la mano con el partido de acuerdo a mis convicciones: con trabajo diario, con honor, con alegría, con dedicación y con todos mis compañeros en busca de esa patria ordenada y generosa”.

Recordó que cuando ingresó a las filas del PAN “éramos pocos, estuve en la siembra y en la cosecha, no recibíamos financiamiento público. Eran días que ganábamos pocas elecciones con más mística que dinero.

“No tengo más que palabras de agradecimiento para el PAN. Aquí crecí y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Me llevo al PAN en el corazón. Siempre seré panista. Los valores que encontré y aprendí en Acción Nacional me seguirán acompañando toda la vida”, escribió.