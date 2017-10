Margarita cimbra a panistas y al frente

México

La eventual salida Margarita Zavala del PAN para buscar la candidatura independiente a la Presidencia en 2018 cimbró no solo al partido político en el que milita desde su juventud, sino al Frente Ciudadano por México integrado por Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano.

Ante las diversas versiones de su virtual salida de las filas panistas y de las acusaciones entre los senadores de su partido conocidos como rebeldes, quienes incluso vaticinaron la derrota electoral del PAN sin ella en 2018, la esposa de Felipe Calderón posteó en su cuenta de Twitter que a las 14 horas de hoy hará público, en redes sociales, si abandona el PAN.

“Mañana a las 14:00 hrs haré un posicionamiento sobre la información difundida esta mañana. Hoy estoy fuera de la ciudad”, escribió.

A su vez, Ricardo Anaya dijo en entrevista en Radio Fórmula que espera reunirse con ella antes de que emita el anuncio, porque en Acción Nacional a Zavala la “respetamos mucho” y “nosotros la queremos en el PAN y estoy en la mejor disposición de reunirme con ella a platicar”.

Dijo sobre los tiempos electorales que los plazos son distintos para las candidaturas independientes y del aspirante presidencial del Frente Ciudadano por México, que busca conformarse ante el INE como coalición y cuyo tiempo para el registro vence el 13 de diciembre.

Mientras que para el registro de independientes el plazo legal es el 8 de octubre, día en el que está facultada para recabar el apoyo ciudadano.

Zavala, quien lidera desde hace meses diversas encuestas en la preferencia electoral, insistió a Anaya desde noviembre pasado que definiera su aspiración a la candidatura presidencial y fijar reglas claras a fin de no repetir los errores del pasado.

En diversas ocasiones pidió cancha pareja y cuestionó el uso de prerrogativas del PAN y su destino en los spots que sirvieron, acusó, solo para posicionar a Anaya.

Anaya insistió en la entrevista radiofónica con Denisse Maerker que “si todos queremos que le vaya bien a México, la ruta es hacerlo a través del frente que tiene todas las condiciones para ganar la elección, lo cual implicaría sacar al PRI que le ha fallado al país y ser la alternativa de cambio profundo que el país está demandando”.

En tanto, secretario general del PAN, Damián Zepeda, dijo en entrevista con MILENIO que desde el lunes hay acercamientos entre Anaya y Zavala, así como con el equipo de ésta.

“Hemos mantenido comunicación en los últimos días con Zavala tanto el dirigente como un servidor con su equipo y continuaremos siempre en la mejor disposición de tener diálogo”, y agregó que “respetamos a Margarita en el PAN, tiene una trayectoria y a nosotros nos gustaría mucho que pudiera continuar con su trabajo político al interior del PAN y esperamos que así sea”.

Por la noche, en entrevista en MILENIO Televisión, el aspirante a la presidencia y ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dijo que lamentaría la salida de Zavala, pero afirmó que él se mantendrá en el PAN.

No obstante, urgió a que se tomen definiciones no solo en su partido, sino en el Frente Ciudadano a fin de demostrar que no son lo mismo que el PRI.

El domingo pasado, Zavala, Moreno Valle y el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, solicitaron a los dirigentes del frente “demostrar que no es una simple apuesta por el poder, alejada de las causas que le han dado origen” .

UNIDAD, SOBRE TODO

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados evitó anticipar un posicionamiento sobre la probable renuncia de Zavala a su militancia panista, pero confió en que el partido se mantenga unido, por encima de intereses particulares.

“Yo prefiero decir que confío en que permanezcamos unidos y que confío que los panistas veamos primero por el país y después por intereses personales”, puntualizó el diputado Jorge López Martín, vocero de la bancada panista en San Lázaro.

Pese a la eventual renuncia de Zavala y la rebelión de un grupo de senadores panistas, López Martín sostuvo que el partido se mantiene unido y con posiciones unánimes en la toma de decisiones.

“POLÍTICA DE EXTERMINIO”

La eventual salida de Zavala del PAN es resultado de una “política de exterminio y de “exclusión” que ha llevado Anaya como jefe nacional del partido, consideraron los llamados senadores rebeldes, quienes advirtieron de una posible desbandada.

En entrevista, Javier Lozano dijo que esto solo es resultado de una política de “exterminio, de exclusión, que ha llevado Anaya como jefe nacional del PAN, es decir, pasar de una aspiración a una ambición; ya se convirtió en una obsesión, por ser candidato a la Presidencia y si eso implica pisotear a los demás,, romper con los demás. Anaya lo que demuestra con todo esto es que lo único importante es él y su proyecto” .

A su vez, el senador Lavalle señaló que la salida de Zavala es resultado de lo que se ha ido denunciando, que es una política “impositiva, de chantaje y agandalle”.

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, dijo que Zavala cuenta con los votos panistas que llevaron a la Presidencia a Vicente Fox y Felipe Calderón, “lo que trae Anaya es la estructura clientelar del partido, que no son más de 280 mil sufragios”.

ORTEGA DESCARTA IR POR LA VÍA CIUDADANA

La diputada federal con licencia, Ivonne Ortega Pacheco, descartó buscar algún cargo público en 2018 por la vía independiente, debido a que se encuentran en la espera de las definiciones para candidaturas electorales en el Partido Revolucionario Institucional.

Ante una posible salida del PAN de Margarita Zavala para buscar la Presidencia de la República de manera independiente, dijo que no iría a contender por esta vía, puesto que es mejor regresarle la rentabilidad electoral al PRI mediante consulta ciudadana.

Así lo expresó en conferencia de prensa: “Yo no estoy trabajando en una aspiración independiente, hoy estoy haciendo la lucha al interior de mi partido, tratando de convencer a los consejeros políticos estatales y nacionales de que la mejor vía para regresarle la rentabilidad electoral al partido es consultar con los ciudadanos”.

Dijo que el próximo 8 de octubre vence el plazo para que los independientes soliciten el registro ante el INE, aseguró que esperará las determinaciones de su partido y dijo que no abandonará el PRI, “no estoy considerando la ruta de ser candidato independiente”.

Con información de Fernando Damián, Elia Castillo, Silvia, Arellano y Angélica Mercado. Estrella Álvarez/Querétaro.