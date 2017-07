Zavala y ‘Chuchos’ llaman a decir no a PRI y Morena

México

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, y Jesús Ortega, líder de la corriente perredista Nueva Izquierda (NI), coincidieron en decir no al PRI y al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones de 2018.

En el segundo día del encuentro nacional de cuadros, celebrado en Oaxtepec, Morelos, la tribu del PRD se manifestó contra ir en bloque con el partido del tabasqueño y contra aceptar que un candidato panista abandere el frente amplio opositor.

Subrayó que el PRD conformará el bloque con Acción Nacional, pero solo con un aspirante ciudadano, es decir, la coalición se frustrará si Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle buscan encabezar el proyecto.

“El llamado directo a Margarita, a Anaya, a Moreno Valle y a nuestros candidatos: a Silvano, a Mancera y a Graco, y a López Obrador y a otros a poner el interés del país por sobre cualquier interés individual y particular.

“Si hay un candidato que dice a mí me vale gorro el país y la gente, y lo que me interesa es mi candidatura, o si hay un partido que dice que le importa poco el país, entonces con eso no se puede y se frustrará el frente amplio”, señaló Ortega.

El líder de la corriente también aclaró que el frente amplio no es una coalición bipartidista con Acción Nacional, pues busca la integración de la sociedad civil.

“Si solo fueran en coalición PAN y PRD yo no iría, yo no lo compartiría; el frente amplio es más que una alianza, es una gran coalición de otras fuerzas, multipartidista, no bipartidista, que incluye a sectores y a organizaciones de la sociedad civil.

“Toda esa fuerza aglutinada en una acción electoral es la que se convertiría una tercera vía, alejada del extremismo priista y del extremismo populista de López Obrador”, resaltó.

Al respecto, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, afirmó que son minoría las corrientes perredistas que impulsan el bloque con López Obrador.

Señaló que Nueva Izquierda solo espera el rechazo formal y cordial del tabasqueño a la invitación a sumarse al frente.

“¿Con López Obrador?, cuando él nos ningunea, nos ofende, nos patea, nos dice de todo lo que nos vamos a morir y simplemente dice ‘con el PRD no quiero nada’, cómo vamos a ir así cuando, justamente, lo que queremos es construir una sociedad que encuentre solución a los problemas, que camine, que transite en armonía y eso no se puede lograr con discursos de odio, de confrontación, de descalificaciones”, expresó.

Zambrano indicó que, “más allá de que nos necesitemos” para obtener los votos suficientes para sacar al PRI de Los Pinos, se requiere voluntad y disposición de transitar en una ruta común.

En tanto, de gira por Mérida, Yucatán, Margarita Zavala llamó a la ciudadanía a decir “no” al pasado, en el que ubicó al líder de Morena y al PRI, y afirmó que “la alianza que hará que ganemos en 2018 es con los ciudadanos”.

Destacó que López Obrador quiere oponerse al PRI actual, pero volver a los tiempos del priismo de los años 70, “con los errores y horrores de aquellas épocas, un traje viejo que le queda mal a México, un traje viejo que le queda chico”.

Definió al tabasqueño como una persona que “manda al diablo a las instituciones, porque no cree en el estado de derecho”, y al PRI como un partido corrupto.

“Hoy 1 de julio estamos a un año de un día histórico, es la cuenta regresiva para las elección presidencial... les aseguro vamos a ganar por partida doble. Le diremos un ¡no! contundente a la corrupción criminal, al robo descarado de recursos públicos para beneficio personal y de grupo, y a la colusión de los partidos políticos con el crimen organizado”, dijo en el Centro de Convenciones Siglo 21.

Con información de: Fanny Miranda y Elba Mónica Bravo.

BATRES, POR “HACER HISTORIA Y DERROTAR AL PRIAN”

El dirigente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, llamó a las bases de otros partidos “a hacer historia” y unirse a su grupo político “para derrotar al PRIAN” en las elecciones presidenciales de 2018.

Durante la presentación de su libro Desastre del PRIAN, criticó al gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien “ha mantenido una actitud privatizadora, igual que PRI y PAN”. Acuso que gracias a la actitud del mandatario capitalino “nació el PRIANRD”.

“Por desgracia, en la Ciudad de México dejamos de ver el contraste con el gobierno federal, la diferencia; hay también una fiebre privatizadora: se privatizan estaciones del Metro, como Villa de Cortés, el Cetram Chapultepec con un pedacito del bosque, el Cetram Constitución de 1917, las fotomultas...”, señaló.

Batres también se manifestó contra el Frente Amplio Opositor de PAN y PRD. “Quien diga que hay que aliarse al PAN para derrotar al PRI es torpe o traidor, farsante; no es posible derrotar el sistema de injusticias aliándose a quien forma parte esencial de éste”, expresó. Aseguró que el PRD, en ese posible frente, “juega un papel subordinado y secundario, pues esa alianza es esencialmente del PRIAN”.

Con información de: Francisco Mejía/México.