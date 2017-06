Afirma Margarita que alianza opositora se tiene que definir

Monterrey

La aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, Margarita Zavala, se presentó en un cruce de la ciudad de Monterrey para pegar calcas con su eslogan en los vehículos que circulaban por el lugar.

En entrevista, dijo que el Partido Acción Nacional está evaluando llevar a cabo una alianza con otras fuerzas políticas opositoras para ganar las elecciones presidenciales de 2018.

"En momentos donde México se está jugando su futuro la alianza debe ser algo a revisarse y puede aprobarse perfectamente, eso con mayor razón obliga a las definiciones de Acción Nacional, tanto en su identidad como en cómo se presenta lo más fuerte posible, el frente alianza y frente a México y en ese sentido la candidata más competitiva o el candidato más competitivo será lo mejor para Acción Nacional. Son varios los partidos que se han manifestado (aliarse) sé que hoy el PRD tiene una definición importante y el PAN no se tiene por qué cerrar", indicó.

Zavala insistió en que el partido blanquiazul sigue siendo su principal vía para buscar la presidencia, sin embargo, no descartó la opción de una candidatura independiente.

"Mi apuesta esta en Acción Nacional, a lo que decida internamente en las alianzas y sobre todo frente a la urgencia que tiene México de que nos vayamos definiendo todos y de qué lado", señaló.

Para el caso de Nuevo León, dijo que el estado debe mejorar en el tema de la seguridad y en el sistema penitenciario.

"Lo que ha faltado es el fortalecimiento de las instituciones de policía y de justicia, y no quiero quitar responsabilidades, pero mientras el Gobierno Federal abandone las instituciones de policía, la carrera profesional, el control de confianza, pues no son de sorprenderse estos niveles de inseguridad.

"El sistema penitenciario debe de revisarse de principio a fin. Nuevo León también ha sido la expresión de muchas de las carencias en las que habrá que trabajar", mencionó.

Por su parte, el ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, presente en un evento de apoyo a la aspirante, dijo que las pretensiones del mandatario estatal están fuera de lugar, al señalar que Rodríguez Calderón no ha cumplido con los pendientes del estado.

"Los temas de la agenda lejos de estarse resolviendo se están complicando, al señor lo elegimos y le pagamos para que haga una tarea que no está haciendo, querer aspirar a la presidencia de la República me parece completamente fuera de lugar me parece risible. El Bronco salió pony ambicioso", declaró Canales.