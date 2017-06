Margarita avala frente; Bejarano amaga a PRD

México

Luego de que el PAN anunció la construcción de un frente amplio opositor rumbo a las elecciones federales de 2018, Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial, manifestó su respaldo pero pidió que el partido conserve su identidad.

En contraparte, René Bejarano, líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), amagó con sumarse a Morena si se insiste en una alianza con Acción Nacional y se impone un candidato de ese partido.

Por su parte, la Secretaría Técnica del PRD convocó a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional a una sesión extraordinaria de manera urgente para estudiar su situación rumbo a 2018.

El llamado se emitió el viernes pasado para celebrarse hoy en la sede del partido. El único punto del día anunciado es el análisis de la situación política actual y línea política.

Se prevé que en la sesión extraordinaria se apruebe empatar procesos al interior del partido para emparejarlos con los del PAN y avanzar en el frente amplio.

TIEMPOS DE URGENCIA

En un encuentro con mujeres en Naucalpan, Estado de México, Margarita Zavala dio el visto bueno al acercamiento con diferentes actores políticos, sociales y académicos, a fin de construir el frente opositor rumbo a 2018, aunque pidió no olvidar que tienen una identidad como partido y lo que pueden aportar al país.

“Por mí que se discutan las alianzas, que se abran... pero qué tiene que hacer el PAN: fortalecerse internamente, buscar al candidato más competitivo y presentarse frente a México y frente al PAN”, expresó.

La esposa del ex presidente Felipe Calderón llamó a no minimizar los resultados “adversos” e insistió en que lo mejor que le puede pasar al PAN rumbo a 2018 es elegir “a alguien cercano a la gente” y resolver sus diferencias “en la medida que no seamos juez y parte”.

Resaltó que México vive tiempos de urgencia en los que se necesita el compromiso y la voluntad de todos, por lo que es necesario que el PAN no se atrase tanto en el proceso de selección de candidato.

En Toluca, el también aspirante a la candidatura presidencial Rafael Moreno Valle consideró que Acción Nacional tiene la tarea de buscar una unidad independiente de intereses personales.

Advirtió que será “terrible para el país” si no se concreta un frente que esté en condiciones de competir en las elecciones de 2018 contra Morena y PRI. Dijo que, una vez que se canceló la posibilidad de llevar a cabo una reforma para validar la segunda vuelta, lo único que queda es la coalición.

BLOQUE "ESCONDE ACUERDOS"

En conferencia de prensa, René Bejarano aseguró que para apoyar al frente que promueve el PRD tendría que impulsar una candidatura ciudadana externa, y mencionó como un perfil idóneo al ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, pues no tiene opiniones negativas.

Anunció que el 2 de septiembre se celebrará una convención nacional del Movimiento Nacional de la Esperanza, el cual encabeza, en la que se tomarán definiciones “según lo que vaya sucediendo” rumbo a 2018.

La fecha coincide con la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, programada para el 3 de septiembre, en la que hará un último llamado a los militantes y dirigentes de otros partidos para apoyar a Morena rumbo a la elección presidencial.

Al respecto, Bejarano señaló que hasta ahora no han aceptado la invitación del tabasqueño en las condiciones que él plantea, “como si se tratara de un sometimiento, con una actitud acrítica”. Sin embargo, “si hay acuerdos y contribuyen a la unidad, no lo descartaría”.

Explicó que el frente opositor que plantean PAN y PRD representa una violación flagrante a los acuerdos del Congreso Nacional perredista, en el que nunca se mencionó la posibilidad de aliarse con ese partido y se acordó privilegiar la unidad de las izquierdas contra el PRI.

Resaltó que la condición para que su corriente lo respalde es que en el documento se estipule claramente que la candidatura que impulsen sea ciudadana externa y no a un militante panista.

Consideró que el bloque seguramente esconde acuerdos que no todos los perredistas conocen y que está siendo usado como trueque para ambiciones personales, por ejemplo, para que el PAN se quede con la candidatura presidencial y el PRD con la de la Jefatura de Gobierno.

CLAVES

OTRO PACTO POR MÉXICO

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, afirmó que con el frente opositor se retomará el Pacto por México, pero sin PRI.

Consideró que con este bloque, conformado por partidos y sociedad civil, se tendrá la apertura para incluso lanzar un candidato ciudadano.

Indicó que no hay prisa para la elección del abanderado y que la asignación de Gustavo Madero para crear la plataforma fue la mejor decisión.

Con información de: Elba Mónica Bravo, Rafael Montes, Alicia Rivera, Luis Contreras y Elia Castillo.