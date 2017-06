Coahuila necesita de gobiernos honestos: Zavala

Torreón, Coahuila

La Laguna y en particular el Estado de Coahuila necesitan gobiernos honestos que puedan regresar el potencial que llegó a tener la Región en materia de Industria e Innovación, manifestó Margarita Zavala, aspirante a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN).



Aseguró que el año pasado “Durango dio el paso y Coahuila lo dio esta vez, pero desgraciadamente está metido en un conflicto post-electoral”.



Manifestó su apoyo a la impugnación que se presentó para la nulidad de la elección, debido al uso y abuso de recursos públicos, topes de gastos de campaña y la alteración de los paquetes electorales.Señaló que no hay confianza en las autoridades electorales, por lo que desde un inicio el Partido Acción Nacional pidió al INE atraer el proceso en Coahuila, pero desgraciadamente no sucedió a pesar de que existe una Reforma Electoral que se hizo para que el Instituto Nacional Electoral pudiera intervenir.“Pero hay una confianza en términos institucionales, al Tribunal Electoral, no sé hasta qué grado al de aquí, pero por supuesto a la hora que pase al Tribunal Regional y a la Sala Superior, sin duda alguna se tendrá una mayor esperanza para dirimir la controversia que es de fondo”.Como parte de una gira que realiza por los diferentes Estados del país como Embajadora de la Plataforma “Yo con México”, con la que busca atraer a la ciudadanía a la acción pública, pues dijo, el objetivo es escuchar y servir.Explicó que en reiteradas ocasiones ha viajado a Coahuila en apoyo al conflicto postelectoral que se vive, pero en esta ocasión su visita fue en el lado de Durango, en la ciudad de Gómez Palacio en donde participó en una caminata con motivo del día del padre.Expresó que continuará su recorrido por los Estados y regiones de México con el objetivo de dignificar la política, además del apoyo a su partido para que se anulen las elecciones en Coahuila.





LMG