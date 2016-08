A Trump lo trataron como jefe de Estado: Margarita Zavala

Ciudad de México

El modo en que el presidente Enrique Peña Nieto recibió a Donald Trump fue más cercano a una visita de jefe de Estado y no de un candidato a la presidencia de Estados Unidos, consideró Margarita Zavala.

La aspirante a la candidatura presidencial del PAN aseguró que fue una visita innecesaria pues el político republicano no ofreció disculpa alguna.

"Me parece que (a Trump) se le trató de una manera que no merecía... se trata de un candidato, no de un jefe de Estado (...) Fue una visita innecesaria, una invitación que no me parece: alguien que reitera que va a construir un muro, que dice que insiste en su visión migratoria -y no ofrece ninguna disculpa" aseguró la esposa del ex presidente Felipe Calderón la tarde de este miércoles.

Zavala aseguró que la parte que más le duele es el trato que Trump le ha dado a los mexicanos durante el último año sin siquiera disculparse.

Presidentes de PAN y de PRD lamentan el encuentro

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, calificó como un desatino que se le haya abierto las puertas de Los Pinos a Trump luego de que es un "personaje personaje que se ha dedicado a descalificar, a denostar a los mexicanos, un personaje que además ha venido cayendo en las preferencias del país que pretende gobernar"

En entrevista, la presidenta del PRD dijo que es un desatino que los mexicanos ayuden al candidato republicano a repuntar en las preferencias electorales de su partido.

"Nos parece un desacierto que seamos los mexicanos los que le estemos dando una bocanada de oxígeno a este personaje", detalló Barrales.

Ricardo Anaya, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del PAN, coincidió con su par perredista en la idea que fue una pésima idea invitar a Trump a México en el "peor momento de su campaña".

"En qué cabeza cabe haber invitado a Donald Trump en el peor momento de su campaña, después de que nos ha insultado a todos los mexicanos; y además, vino a insistir en la torpe idea de construir su muro", aseguró Anaya en un mensaje en video difundido a medios esta tarde.

"Debimos haberle dicho en su cara 'señor Donald Trump, los mexicanos tenemos dignidad y usted no es bienvenido a México, discúlpese y váyase'", lamentó Anaya, al tiempo que aseguró que con la visita, Trump humilló a México.

La tarde de este miércoles se llevó a cabo una reunión privada entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump, en la que acordaron una lista de acciones a realizar en caso de que el estadunidense llegara a ser elegido como presidente y en la que el mandatario mexicano no le exigió disculparse.

Además, Peña Nieto aclaró horas después del encuentro que el gobierno de México no pagará por el muro fronterizo que tanto promete Trump.